Başsavcılığa havale edilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla (Kıb-Tek) ilgili hazırlanan Sayıştay Başkanlığı’nın raporu açıklandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın paylaştığı raporun bazı bölümlerinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Kasım 2021- Eylül 2022 tarihleri arasında fazladan 6 milyon 747 bin 535 dolar ödeyerek akaryakıt alımı yaptığı belirtildi.

Öte yandan raporda fazladan römorkör hizmeti karşılığında kuruma 6 bin 425,05 dolar fatura kesildiği, pullanmamış veya eksik pullanmış sözleşmeler nedeniyle 5 milyon 890 bin 601 TL pul ücreti ödenmesi gerektiği tespit edildi.

Ayrıca yüzde 0,5 kükürt oranlı 5,350 mton akaryakıtın borsa fiyatından alınmış olması halinde toplam 2 milyon 396 bin 475 dolar daha az ödenebileceği ortaya çıktı. Bulguların Başsavcılığa havale edilmesine karar verildi.

Sayıştay Başkanlığı’nın, Türk Elektrik Kurumu’nun Kasım 2021- Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği akaryakıt alımlarına ilişkin denetim raporu ortaya çıktı.

Raporda kurum yönetiminin “anlaşılmayan bir nedenle”, 220 bin metrik tonluk yakıt alması gerekirken, 150 bin metrik ton yakıt aldığı belirtildi. Bu yakıtın, 7 ay içinde temin edilerek tüketildiği, daha sonra ise yakıt konusunda sorunlar yaşandığı ve Kamu İhale Yasası’na aykırı şekilde, Bakanlar Kurulu kararıyla yakıt alımları yapıldığı kayda geçti.

Yasaya aykırı alım yapıldı

Maliye Bakanlığı tarafından ihale sürecinin başlatılmasına yönelik önergenin zamanında

Bakanlar Kurulu’na sunulmaması nedeniyle farklı firmalardan 26 Haziran – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında, kamu ihale yasasına aykırı şekilde toplam 54 milyon 317 bin 626 Dolar tutarında yakıt alındığı belirtildi.

Raporda, eğer yasaya uygun şekilde yapılsa, bu tutarın 47 milyon 575 bin 535 Dolar olacağı belirtilerek, kurumun 6 milyon 742 bin 93 Dolar daha fazla ödeyerek alım yaptığının saptandığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, milyonlarca lira değerinde eksik pullanan ya da pullanmayan sözleşmeler olduğu ve bu sözleşmelerin Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nin bilgisine getirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi. Sayıştay Başkanlığı’nın tespit edilen yasa aykırılıklarını, hukuki açıdan değerlendirilmesi adına konuyu Başsavcılığa hava edeceği ifade edildi.