Takdir topladı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi ve Gazimağusa’nın Çanakkale bölgesinde çevre temizliği yaptı. Yabancı öğrencilerin yaptığı temizlik çalışması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Organize Sanayi Bölgesindeki iki sokağı çöplerden arındıran öğrenciler yaptıkları çalışma hakkında Diyalog’a konuştu. Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde geldikleri zaman çevrenin çok kirli olduğunu gördüklerini ifade eden grup sözcüsü Moses Abimiku, gönüllü olarak iki sokak üzerinde temizlik yaparak yol kenarlarında biriken çöpleri ve otları temizlediklerini söyledi.

Abimiku şunları söyledi:

“Afrika’dan gelen uluslararası öğrencileriz. Çevremizi temiz tutmak istiyoruz ve burada Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde tanıdığımız Mehmet Aktuğ’un yanına geldik. Buranın çok kirli bir yer olduğunu gördük. Gönüllü temizlik çalışmalarına yeni başladık ve kirli gördüğümüz her yerde çalışma yapacağız. Ayrıca bir yerden de temizlik için yardım talep edilirse oralarda da temizlik için gönüllü olacağız.”

Aktuğ: Takdire şayan

Bölge esnafı Mehmet Aktuğ ise “Sanayi bölgesinde 2015 yılından beri garaj çalıştırıyorum ve bu süre zarfında buralara bir düzen koyamadık. Üniversiteli arkadaşlarım çöpleri görünce toplanıp temizlik yaptı. Yaptıkları bu çalışama takdire şayandır. Yaptıkları temizlik çalışması umarım herkese örnek olur” dedi.

Gazimağusa’da da temizlik yapıldı

Gazimağusa'da da yabancı uyruklu öğrenciler Çanakkale Bölgesi'nde çevre temizliği yaptı. Yabancı öğrencilerin yaptığı temizlik çalışması bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından takdir edildi.



