Gergin bekleyiş 

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar şiddetini artırırken, Gazze’de tahliye edilmeyi bekleyen 104’ü KKTC vatandaşı 700 kişi bir süre daha beklemek zorunda kalacak. İsrail birliklerinin Refah Sınır Kapısını bombalamasından dolayı Türkiye’nin başlattığı tahliye işlemi durdu.

Son durumu Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı. Fidan, bir kısmı çifte uyruklu ve KKTC vatandaşı olan yaklaşık 700 kişinin çatışma bölgesinden tahliye talebi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Krizin ilk 1-2 gününde bir miktar vatandaşımızı tahliye etme imkanımız olmuştu sınır kapısı bombalanmadan önce, Mısır yetkilileriyle bir koordinasyon içerisinde belli miktardaki vatandaşımızı oradan çıkarmaya başlamıştık ama Refah Sınır Kapısı bombalandıktan sonra geçişler şu anda durmuş durumda."

Refah Sınır Kapısı'yla ilgili bir soruna işaret eden Fidan, "İsrailliler, sınır kapısının açılıp sivillerin oradan çıkmasını istiyorlar. Mısırlılar ise insanların gelmesini değil, içeriye insani yardımın girmesini istiyorlar. Çünkü İsrail'in istediği, Gazze'den mümkün olduğunca çok sayıda Filistinli sivili Gazze dışına itip geri kalan yerde çok daha rahat askeri operasyon yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, özellikle Mısır, Ürdün ve Lübnan'ın Gazze sorunuyla beraber istikrarsızlaştırma riski içinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye olarak bu ülkelerin de istikrarsızlaştırılmasına karşı olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

