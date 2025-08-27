Gazze tepkisi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden, Gazze’de derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalamasını isteyen esir ailelerinin dün başlattığı kitlesel protestolar ve yol kapatma eylemleri kapsamında binlerce kişi alanlara ve otoyollara akın etti.

İsrailli esir yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle "ulusal mücadele günü" ismiyle duyurdukları ülke çapındaki kitlesel protesto ve eylemlerde pek çok kentte yolları trafiğe kapattı.

Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon otoyolu dahil olmak üzere Kudüs'e giden 1 numaralı otoyolu sabah erken saatlerden trafiğe kapatan protestocular, ülkeyi Akdeniz sahili boyunca kuzeyden güneye kateden 4 numaralı otoyolda da uzun süre eylem yaparak trafik akışını engelledi.

Yol kapatma eylemleri gerçekleştiren bazı göstericilerin yollarda ateş yaktığı görüldü. Buna karşın İsrail polisi, sabah erken saatlerde başlayan eylemlerin ardından tüm yolların trafiğe açıldığını duyurdu.

Başkent Tel Aviv’in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde de onlarca protestocu Eğitim Bakanı Yoav Kisch’in evinin önünde ateşkes çağrısı yapan pankart açarak hükümet aleyhine sloganlar attı.

Hükümete ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması yönünde baskı yapmak için Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ekonomi Bakanı Nir Barkat’ın Batı Kudüs’teki evlerinin önünde de protestolar sürüyor.

Muhalif milletvekillerinden protestolara destek

İsrail’de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle yapılan kitlesel protestolara muhalif milletvekilleri ve siyasi parti liderlerinden de destek geldi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, ülkenin güneyindeki bir otoyolda gerçekleştirilen yol kapatma eylemine katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv de kitlesel protestolara katılan isimler arasında yer aldı.

Tel Aviv’de “Rehineler Meydanı” olarak isimlendirilen alana gelen Kariv, The Times of Israel gazetesine verdiği demeçte daha önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarının kamuoyu baskısıyla yapıldığına işaret etti.

Kariv, bir milyon İsraillinin sokağa çıkması gerektiğini aksi takdirde Gazze'deki “savaşı" bitiremeyeceklerini ve esir takası anlaşmasını hükümete imzalatamayacaklarını söyledi.

İsrailli esir aileleri ise halka, gece geç saatlere kadar sürecek kitlesel protestolara katılması yönündeki çağrısını sabah saatlerinde yineledi.

Zangauker, "Harika bir milletimiz var ancak hükümetimiz yok." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025, 09:48