Rekor yine onda

Ülkenin renkli simalarından Arif Salih Kırdağ, 5’inci kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Daha önce 14 kez farklı seçimlerde adaylık başvurusu yapan ve 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 0,25 oy oranı alan Kırdağ, yeniden yarışa hazır olduğunu bildirdi.

Siyasi kulislerde “sandığın gediklisi” olarak anılan Kırdağ, sık adaylığı nedeniyle vatandaşlar arasında “Seçim varsa Arif Salih Kırdağ da vardır” esprilerine konu oluyor. Kırdağ’ın 5’inci adaylığı, hem medyanın hem de siyasi çevrelerin dikkatini çekti.

Bu arada sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırdağ, açıklamalarında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yönelik eleştirilerde bulundu. Kırdağ, Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki durumu üzerine yorum yaparak, seçimi kazanması durumunda, Rumlar tarafından güvenecek bir Türk lideri olarak kabul edilip edilmeyeceğini kamuoyuna sordu.

Açıklamalarında ayrıca, geçmişte KKTC’de kalan yabancı mallardan Kıbrıslı Türklere kadar uzanan mülkiyet ve İtem Değişiklik Yasası tartışmalarını, seçmen haklarını ve barış umutlarını gündeme taşıyan Kırdağ, seçim sürecinde bu konuların önemini vurguladı.

Kırdağ’ın 5’inci adaylığı, KKTC siyasetinde istikrarlı bir şekilde kendine yer edinmiş ve sürekli aday olması nedeniyle kamuoyunda dikkat çeken bir sima olarak nitelendiriliyor.



Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025, 09:41