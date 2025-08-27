‘Sağlıklı Kantin’ dönemi başlıyor

İlkokul çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme eğitimi verme amacıyla yürütülen “Sağlıklı Gıdaya Ulaşa-biliyorum” projesi kapsamında, yeni öğretim yılında gönüllü okul kantinlerinde Diyetisyenler Birliği’nin desteğiyle belirlenen gıdalar satışa sunulacak.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) tarafından yapılan açıklamaya göre; “Sağlıklı Kantin” bayrağı verilecek bu pilot kantinlerde satışlar, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sivil Büyü” desteğiyle KTDB ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği tarafından düzenlenen çalıştayda hazırlanan sağlıklı beslenme kılavuzuna uygun şekilde yapılacak.

Haziran 2025’te düzenlenen çalıştay çerçevesinde KKTC’deki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine bes-lenme eğitimi verildi. Gönüllü diyetisyenlerin katkısıyla Lefkoşa’da 16, Mağusa’da 7, Mesarya’da 17, Girne’de 7, Güzelyurt ve Lefke’de 8, İskele ve Karpaz’da 6 okulda toplam 5 bin 949 öğrenciye ulaşıldı.

Eğitimler öncesi ve sonrası öğrencilere beslenme alışkanlıkları ile bilgi düzeylerini ölçen testler uygu-landı. Sonuçlarda, verilen eğitimle öğrencilerin düzenli kahvaltı yapma, üç ana öğün tüketme ve kan-tinden sağlıklı yiyecek-içecek seçiminde olumlu yönde değişiklikler gösterdiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında ailelere ulaştırılmak üzere sağlıklı beslenme kılavuzu da dağıtıldı. Projenin sürdü-rülebilirliği için öneriler üzerinde detaylı bilgi paylaşımı yapıldığı bildirildi.

Yeni öğretim yılında, gönüllü okul kantinleri “Okulumda Sağlık Var” projesi çerçevesinde KTDB deste-ğiyle düzenlenecek ve “Sağlıklı Kantin” bayrağı ile faaliyet gösterecek.