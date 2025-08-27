Muhteşem organizasyon

Poker dünyasının zirvedeki profesyonelleri, Merit Royal ve Merit Royal Diamond’da düzenlenen turnuvalarda bir araya geldi. PartyPoker Millions, Triton Poker ve Super High Roller Bowl (SHRB) gibi prestijli organizasyonların ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikler, Kıbrıs’ı global poker arenasının önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Merit Poker’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde ONYX Club, GG Poker, Super High Roller Bowl Europe, Luxon Pay Mediterranean Poker Party ve Poker News gibi uluslararası kuruluşlar da yer aldı. Bu organizasyonlar, KKTC ekonomisine ve turizmine önemli katkı sağladı.

Merit Royal ile başlayan turnuva serüveni ve oyuncuların olumlu geri dönüşleri, Kıbrıs’ın sadece lüks bir tatil destinasyonu olmadığını; aynı zamanda profesyonel poker dünyasında saygın ve tercih edilen bir merkez olduğunu gösterdi. Poker yıldızları, turnuva kalitesinden ve otelin sunduğu hizmetlerden memnuniyetle bahsederken, Kıbrıs’ın global poker haritasındaki konumu her geçen yıl daha da güçlendi.

Turnuvaya katılan poker yıldızları, sadece rekabetçi oyun atmosferinden değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve Merit Royal’in sunduğu lüks hizmetlerden de övgüyle söz etti. Oyuncular, otel olanaklarını ve adanın sunduğu kültürel ve turistik deneyimleri takdir etti.

Ne dediler…?

Steve O'Dwyer: Daha fazla turnuvada oynamayı dört gözle bekliyorum

PartyPoker Millions kapsamında konuşan O'Dwyer, Merit Royal’de geçirdiği zamandan memnuniyetini şöyle dile getirdi:

“Burada gerçekten çok iyi vakit geçirdim ve daha fazla büyük poker turnuvasında oynamayı dört gözle bekliyorum!”

Phil Ivey: Misafirperverlik kusursuz

Pokerin yaşayan efsanelerinden Ivey, Kıbrıs’a sık sık geldiğini belirterek:

“Açıkçası buraya kaç kere geldiğimi saymayı unuttum. Benim için en değerli olan şey misafirperverlik ve personelin ilgisi, bunlar kusursuz.”

Cary Katz: Dünyanın en iyi poker destinasyonlarından biri

Super High Roller Bowl sırasında konuşan Katz, otel ve organizasyon kalitesine dikkat çekti:

“Manzara inanılmaz, insanlar harika, hizmet kusursuz ve oyunlar gerçekten muhteşem.”

Dan “Jungleman” Cates: Kıbrıs bir sürprizler adası

Eğlenceli ve renkli kişiliğiyle tanınan Cates, adanın sunduğu tüm deneyimlerden keyif aldığını belirtti:

“Kıbrıs sürprizlerle dolu… Batık gemiler, sualtı müzesi, dağlar, kaleler, tatlılar! Özellikle peynirli börekler ve sütlaç favorilerim. Merit Poker’in misafirperverliği ve personelin kalitesi bu deneyimi eşsiz kılıyor.”

Danny Tang: Triton ve SHRB buradaysa, sebebi çok açık

Asya poker camiasının önde gelen isimlerinden Tang, uluslararası poker markalarının Kıbrıs’ı tercih etmesinin önemine değindi:

“Triton ve Super High Roller Bowl gibi sektörün en büyük markaları etkinliklerini buraya getiriyorsa, bu zaten her şeyi anlatıyor.”

Daniel Dvoress: İşlevsellik ve kalite burada birleşiyor

Kanadalı profesyonel oyuncu Dvoress, turnuva dışında da Merit Royal’de zaman geçirdiğini anlattı:

“Ben çok işlevsel biriyim. Yemek hazır olsun, ne yiyeceğimi kolayca seçebileyim, beklemek istemem, burada her şey mükemmel. Okyanus kenarında kısa yürüyüşler yaparak zihnimi tazeliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025, 09:37