Yeme içme ve sigara yasak

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, Bakan Erhan Arıklı’nın başkanlığında toplanarak yapay zeka destekli yeni hız tespit radarlarını değerlendirdi. Komisyon; suç tespiti halinde sadece sürücünün görüntüsünün kaydedilmesine ve sürücü dışındaki yolcular ve çevre ile ilgili görüntü kaydı yapılmamasına karar verdi.

Komisyon toplantısında sosyal medyada yapay zeka destekli kameralarla ilgili tepkiler de ele alındı. Ancak, suç teşkil eden ve ceza kapsamına giren kurallar değişmedi. Buna göre; trafikte hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit ihlali, emniyet şeridi ihlali, yeme, içme ve sigara gibi unsurları tespit etmesinin uygun ve gerekli olduğunu kararlaştırdı. Ancak ‘öpüşme yasağı’ listede yer almadı.

Bir dizi karar alındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı başkanlığında toplanan Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, yapay zeka destekli yeni hız tespit radarlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak bir dizi karar aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; radarların sadece hız ihlallerini değil, emniyet kemeri takmama, cep telefonu kullanma, şerit ihlali, emniyet şeridi ihlali ile araç içinde yeme, içme ve sigara gibi unsurları da tespit edebilmesinin uygun ve gerekli olduğuna karar verildi.

Komisyon; radarların yalnızca suç tespiti halinde kayıt yapmasını, kayıtlarda sadece sürücünün görüntüsünün bulunmasını, yolcular ve çevrenin görüntülenmemesini kararlaştırdı. Ayrıca bu görüntülerin yalnızca Polis Genel Müdürlüğü’nün ilgili biriminde saklanacağı belirtildi.

Radar cezalarının tebliğ ve tahsiline yönelik yasal düzenlemeler kapsamında e-devlet ve SMS uygulamalarının devreye alınması için çalışma yapılması, kiralık araç sürücülerinin ise kredi kartlarına bloke veya provizyon konulabilmesi yönünde yasal düzenleme başlatılması kararlaştırıldı.

Komisyon ayrıca, yeni ehliyet alan sürücüler için iki yıl süreyle araçlarında işaret bulundurması, öğrenci ehliyeti sahiplerinde olduğu gibi “L” benzeri bir işaretin araçlara yapıştırılması konusunda da karar üretti.

Son dönemde trafikte artış gösteren çakarlı sivil araçlarla ilgili yasal mevzuatın da incelenerek gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması benimsendi. Eski tip radarların ise ihtiyaç duyulan noktalarda değerlendirilmesi karara bağlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, komisyon toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve trafik güvenliğinin daha etkin düzenlenmesi için önemli kararlar alındığını söyledi.

Arıklı, yapay zeka destekli radarların hangi çerçevede hizmet vereceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, “Çalışmaların tamamlanmasına dek yeni radarlar, eski radarların yaptığı görevleri yapmaya devam edecek.” dedi.

