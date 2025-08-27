21 milyon TL ödedi

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, 2006-2015 yıllarına ait 21 milyon TL ihtiyat sandığı borcunu kapattı. Belediye, 15/2022 sayılı “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa”dan önceki döneme ait borçların kapatılmasıyla hem mali disiplini sağladı hem de personelin sosyal haklarını güvence altına almış oldu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2006-2015 yıllarına ait birikmiş İhtiyat Sandığı prim borçlarının tamamının ödendiğini duyurdu.

Faizlerle birlikte yaklaşık 21 milyon TL tutarındaki borcun kapatılmasıyla, belediye hem aylık yaklaşık 740 bin TL’lik faiz yükünden kurtuldu hem de çalışanların sosyal güvence hakları güvence altına alındı.

Başkan Kırok açıklamasında, “Emeğe, emekçiye ve sosyal belediyecilik anlayışımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, her koşulda fedakârca hizmet veren personelimizin 2006-2015 dönemine ait birikmiş İhtiyat Sandığı prim borçlarını kapattık.

Böylece hem belediyemizin büyük bir mali yükten kurtulmasını sağladık hem de emekçi arkadaşlarımızın emeklilik döneminde mağduriyet yaşamalarını önledik. Tüm personelimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kırok, yapılan ödemenin, çalışanların İhtiyat Sandığı Dairesi’nin sağladığı hak ve imkanlardan tam olarak yararlanmasının önünü açtığını da vurguladı.

