Gerilim tırmanıyor

İsrail savaş uçakları, Katar'ın başkenti Doha'ya saldırılar düzenledi. İsrail, Hamas liderliğini bağımsız bir operasyonla hedef aldığını açıklarken İsrail basını, Trump'ın saldırıya onay verdiğini yazdı. Hamas, heyetin saldırılardan sağ kurtulduğunu, 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi. Axios haber ajansı, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi.

Netanyahu: Saldırı talimatını dün verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını önceki gün işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırı sonrası verdiğini ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi. Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Müzakere heyeti toplantıdayken saldırıya uğradı

Katar merkezli El Cezire televizyonu bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırıda, toplantı halindeki Hamas'ın ateşkes müzakere heyetinin hedef alındığını bildirdi. Heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes için ilettiği teklifi tartışırken vurulduğu belirtildi. İsrail basını, bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el Hayya'nın hedef alındığı aktardı.

"Hamas heyeti sağ kurtuldu"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suhail al-Hindi, Hamas heyetinin İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu belirterek, Hamas'ın Gazze Lideri Halil el-Hayya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak el-Hayya’nın oğlu da dahil olmak üzere 5 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini aktardı. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in suikaast girişiminde başarısız olduğu vurgulandı.

Katar: Korkakça bir saldırı

Katar, saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, bunun tüm uluslararası hukuka aykırı bir şiddet eylemi olduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosunun bazı üyelerinin ikametgahını hedef alan korkak saldırısını en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

Dünyadan tepkiler

İsrail savaş uçaklarının Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı uluslararası tepki topladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “lanetlediğini” bildirdi. Açıklamada, “İsrail’in Doha’da Hamas heyetini hedef alması barışa değil savaşı sürdürmeye hizmet etmektedir. Katar’ın yanında yer almaktayız” denildi.

Avrupa ve bölge ülkeler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının “sebebi ne olursa olsun kabul edilemez” olduğunu belirtti. Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı Katar’ın egemenliğini ihlal eden “korkakça bir eylem” olarak niteledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırının Katar’ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı. Suudi Arabistan, Katar’a tam destek açıklarken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman saldırıyı uluslararası hukuka aykırı “suç teşkil eden bir eylem” olarak tanımladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa XIV. Leo, “Durum çok ciddi, gelişmeler endişe verici” ifadelerini kullandı. Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyı kınayarak uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Başbakan Nawaf Salam saldırının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı da saldırının uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek Katar ile “tam dayanışma” mesajı verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırının “uluslararası kuralların çirkin bir ihlali” olduğunu ve Katar’ın egemenliğini tehdit ettiğini ifade etti.