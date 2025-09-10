Müdahale istedi

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduli-dis’le görüştüğü; görüşmenin ana konusunu, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “insan hakları ihlalle-ri” ve 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanmasının oluşturduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis-Berset görüşmesinde, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmaları ile Avrupa Birliği’nin Avrupa Komisyonu’yla ilişkilerinin güçlendirilmesinde Güney Kıbrıs’ın rolü konula-rını ele aldıklarını söyledi.

Hristodulidis görüşmede “Türk işgali ve devam eden istilanın, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemeye devam ettiğini” iddia ederek göçmenler, kayıplar ve 5 Kıbrıslı Rum’un tu-tuklanmalarını gündeme getirdi.

Hristodulidis, bu konuların “ülkede sürekli gerçekleşen insan hakları ihlallerinin kanıtları ol-duğunu” iddia ederken, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunmasına verdikleri önemi de dile getirdi.

Habere göre, Hristodulidis-Berset görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeler ve Güney Kıb-rıs’ın bir “istikrar merkezi olarak rolü” de gündeme geldi.

Gazete, Hristodulidis ile Berset’in Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos’la görüştüklerini ve Yeşil Hattı gezdiklerini aktardı.