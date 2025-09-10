banner564

Müdahale istedi

Hristodulidis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset’le KKTC’de tutuklu bulunan Rumların durumunu görüştü

Müdahale istedi

  Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduli-dis’le görüştüğü; görüşmenin ana konusunu, Türkiye’nin Kıbrıs’taki sözde “insan hakları ihlalle-ri” ve 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanmasının oluşturduğu belirtildi.

   Fileleftheros gazetesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı yazılı açıklamada, Hristodulidis-Berset görüşmesinde, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmaları ile Avrupa Birliği’nin Avrupa Komisyonu’yla ilişkilerinin güçlendirilmesinde Güney Kıbrıs’ın rolü konula-rını ele aldıklarını söyledi.
   Hristodulidis görüşmede “Türk işgali ve devam eden istilanın, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemeye devam ettiğini” iddia ederek göçmenler, kayıplar ve 5 Kıbrıslı Rum’un tu-tuklanmalarını gündeme getirdi.
   Hristodulidis, bu konuların “ülkede sürekli gerçekleşen insan hakları ihlallerinin kanıtları ol-duğunu” iddia ederken, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunmasına verdikleri önemi de dile getirdi.
   Habere göre, Hristodulidis-Berset görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeler ve Güney Kıb-rıs’ın bir “istikrar merkezi olarak rolü” de gündeme geldi.
   Gazete, Hristodulidis ile Berset’in Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos’la görüştüklerini ve Yeşil Hattı gezdiklerini aktardı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süreç başlıyor
Süreç başlıyor
  1. KIBRIS

banner608

banner474