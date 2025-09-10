En acı veda

İzmir'in Balçova ilçesinde karakola yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda şehit düşen polisler, son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'deki karakol saldırısında şehit olan polisler, dün son yolculuklarına uğurlandı.

Saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından ailelerine teslim edildi.

Şehitler için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile milletvekilleri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehit Muhsin Aydemir'in eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir ile şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Aydemir, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın, çocukları Esma ve Zeynep Akın yer aldı.

Cenaze namazını şehidin babası kıldırdı

Aileler ve mesai arkadaşları gözyaşlarıyla şehitlere veda ederken, cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Saldırıda şehit düşen polisler için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Şehit Hasan Akın'ın emekli imam babası Ferhat Akın kıldırdı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları polis aracına bindirildi.

Şehit Muhsin Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Işıkkent Polis Şehitliği'ne, Şehit Hasan Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı'na götürüldü.

27 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Saldırganın annesi, babası, 2 arkadaşıyla birlikte irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen 27 şüpheli, İzmir Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

