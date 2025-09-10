Konu yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Çalışma Dairesi’nde görevli kıdemli memur İ.Ş. (E-45) hakkında rüşvet aldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, İ.Ş., ön çalışma izni verme yetkisini kullanarak bazı yabancı uyruklu kişilere izin sağlamak karşılığında toplam yaklaşık 600 bin TL ile 19 bin 500 TL değerinde 10 konser bileti aldı. Mali Şube tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.Ş., dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzurunda olguları aktaran polis memuru Ali Erdelhun, 31 Temmuz 2025 tarihinde şikayet üzerine Mali Şube’ye başvuruda bulunulduğunu belirtti. Erdelhun, zanlının 2025 yılı içerisinde görev yetkisini kötüye kullanarak, ülkeye getirmek isteyen yabancı uyruklu şahıslara ret verileceği veya izinlerin zamanında çıkmayacağı izlenimi yarattığını ve menfaat temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının temin ettiği menfaatin 7 bin Euro, 270 bin TL nakit para ve 19 bin 500 TL değerinde 10 konser bileti olduğunu kaydetti. Zanlının önceki gün gözaltına alındığını ve ev ile aracında arama yapıldığını ifade eden polis, araçta bir miktar nakit para bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını ve delillerin toplandığını, bu nedenle mahkemeden süre talep ettiğini aktardı. Mahkeme, soruşturmanın selameti ve delillerin güvence altına alınması amacıyla zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025, 09:06