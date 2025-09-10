Sloganlarla karşılandı

Almanya’da tutuklu bulunan Kenan Ayaz’ın geriye kalan cezasını Güney Kıbrıs’ta tamamla-ması girişiminin sonuç vermesinin ardından dün Güney Kıbrıs’a döndüğü belirtildi. Ayaz2ın, kürt arkadaşları tarafından sloganlarla karşılandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi; Güney Kıbrıs’ta sığınmacı olarak bulunduğu sırada Alman makamlarının, PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle iade talep etmesi sonrasında Almanya’ya gönderilen ve burada hapis cezasına çarptırılan Kenan Ayaz’ın, cezasının geriye kalan kısmını Güney Kıb-rıs’ta tamamlama girişiminin sonuç vermesinin ve ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından dün Güney Kıbrıs’a döndüğünü yazdı.

Ηabere göre; Ayaz davasını izleme grubu bir açıklama yaparak bugün saat 18.00’de Rum Merkezi Cezaevi önünde Ayaz için destek gösterisi düzenleneceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Kenaz Ayaz’ın Alman polisler eşliğinde Güney Kıbrıs’a geldiğini, saat 14.20’de uçağın çıkışında ise Rum polisine teslim edildiğini yazdı.