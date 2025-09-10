Renkli etkinlikler halkla buluşacak

Eğlence, kültür, sanat, spor ve yerel değerleri bir araya getiren GABFEST 2025, Gönyeli’de ziyaretçile-rini ağırlamaya devam ediyor. Festival kapsamında kurulan stantlarda yerel lezzetler ve el işleri sergile-nirken, sahne etkinlikleriyle halk unutulmaz anlar yaşıyor. Yenikent Belediye Bulvarı’nda sahne alacak MR. Joker, 12 Eylül tarihinde güçlü tarzı ve enerjik performansıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. Gün boyunca dans gösterileri, DJ performansları ve çocuk oyun alanlarıyla ziyaretçiler dolu dolu bir gün geçirecek. Özker Özgür Caddesi’nde sahne alacak Arap Ali Destanı özel gösterisi, 13 Eylül tarihin-de tiyatro, müzik ve dansın harmanlandığı performansıyla festivalin en anlamlı etkinliklerinden biri olacak. Etkinlik, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile ASDER Akademi Sanat Derneği iş birliğinde ger-çekleştiriliyor.

Demir Sokak’ta düzenlenecek müzik ve eğlence dolu gün ise 14 Eylül Pazar günü Bikem Tunar & Gibsy Brothers ile başlayacak. Onları saat 18.15’te Grup Melatonin takip edecek. Gün boyunca 48. Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Ödül Töreni ve Dance Per Minute (DPM) Dans Gösterisi izleyicilerle buluşacak. Günün finalinde Rıza Tamer konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak. DJ Yusuf Coşkuner’in per-formansları ise etkinlik boyunca devam edecek. Festival boyunca lezzet stantları, dans gösterileri ve çocuk oyun alanlarıyla her yaştan katılımcı için unutulmaz deneyimler sunuluyor. Etkinlikler, Gönyeli–Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde, Radyo Juke katkılarıyla gerçekleştiriliyor.



