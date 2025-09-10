Süreç başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları-nın 12 Eylül Cuma günü kabul edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve onu destekle-yen UBP, DP ve YDP yetkilileri, Cuma günü Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu binasına yürüme kararı aldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman ise, kendisini destekleyen diğer siyasilerin de katılacağı bir heyetle birlikte parti binasından YSK binasına kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tatar’ın saat 10.00’da, CTP lideri Erhürman’ın ise 11.30’da adaylık başvurusu yapacağı belirtildi. Tatar ve Erhürman’ın dışında Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ ve Dr. Ah-met Boran’ın bağımsız aday olmaları bekleniyor.

Geçici aday listesi cuma günü ilan edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adaylık başvurularının 12 Eylül Cuma günü kabul edileceğini ve başvuruların, devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu’na yapılması gerektiğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, siyasal partilerin aday gösterirken adayın doğum yeri, doğum tarihi, anne ve baba adı ile soyadını belirtmeleri gerektiği ifade edildi.

Başvurularda ayrıca adayın Anayasa ve Seçim Yasası’nda öngörülen koşulları taşıdığına ve başka bir partiden aday olmayacağına dair beyanı, polis karakter belgesi, en az beş yıldır KKTC’de ikamet ettiğini gösteren muhtar belgesi, kimlik kartı veya fotokopisi, erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını ya da muaf olduğunu gösteren belge ve üniversite diplomasının sunulması gerektiği bildirildi.

Bağımsız adayların ise adaylık başvurularını, Anayasa ve 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasa-sı’nda aranan koşulları taşıdıklarını belirten bir yazıyla yapmaları gerektiği kaydedilirken; polis karakter belgesi, muhtar belgesi, kimlik kartı, erkek adaylar için askerlik belgesi ve üniversite diplomasını da başvurularına eklemeleri gerektiği belirtildi.

"Başvuru sırasında belgeler eksiksiz sunulması gerekiyor"

YSK, başvuru sırasında belgelerin eksiksiz sunulması gerektiğini hatırlatarak, aksi halde adayın seçimi kazanması durumunda sonucun dikkate alınmayabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, siyasal partiler ve bağımsız adayların başvurularında özellikle Anayasa’nın 99. maddesi ile Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık başvurusunu düzenle-yen 58. maddelerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Adayların, istemeleri halinde, kimlik kartlarında yer alan isimlerinden hangileriyle oy pusulasında yer almak istediklerini başvuru sırasında bildirebilecekleri; bağımsız adayların ise partilerin amblemlerine benzememek kaydıyla kullanmak istedikleri işaretleri, aday gösterme tarihinden sonraki üç gün içinde YSK’ya iletmeleri gerektiğini açıkladı.

YSK ayrıca, geçici aday listesinin cuma günü televizyon ve radyo akşam haber bültenlerinde ilan edile-ceği duyuruldu.

Siyasi partilerin aday belirleme süresi doluyor

Öte yandan seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterecek siyasal partiler aday-larını bugün belirlemeleri gerekiyor.