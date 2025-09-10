‘Özel ayrıcalıkları var’

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, ülke geneline yaygın 300’e yakın Koop24 ve Cardplus ATM’sinin tüm yerel banka müşterilerine hizmet sunduğunu belirten Ataman, “Optimum Safir” kredi kartını da çok yakında müşterilerine sunacaklarına işaret etti.

Ataman, “Safir yeni bir yaşam tarzı sunuyor. Birçok farklı sektörde bugüne kadar görülmemiş ayrıcalık-ları beraberinde getiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sunduğumuz lounge imkânını artık çok farklı bir seviyede İstanbul Havalimanı'nda da müşterilerimizin deneyimine katacağız. Safir günlük hayatın her anını özel ayrıcalıklara dönüştürecek” dedi.

Ataman, KKTC bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın 66. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Ülke genelinde 20 şube

Ataman, 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla 9 Eylül 1959 tarihinde kurulan Koopbank'ın, bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi bulunduğunu belirtti.

Gerek mevduat ve kredi hacmi, gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu ifade eden Ataman, Koopbank’ın bilanço büyüklüğü, öz kaynak ve sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere krediler sağladıklarını, müşterilere güven verdiklerini ifade etti.

Kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda artık net bir istikrarın sağlandığına dikkat çeken Ataman, “Geçtiğimiz yıl 630 milyon TL, bu yılın ilk sekiz ayında tahsilat rakamı 670 milyon Türk Lirası oldu. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru ge-lişmesi için yatırıma dönüşecek, halka ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yö-nünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” dedi.

Üretici desteklenecek

Ataman, ana görevlerinden birinin de tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda geleneksel olarak etkin ve eksiksiz bir hizmet verilmesi için büyük bir gayret içinde oldukla-rını belirtti.

Ataman, bankanın Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) üyesi olarak yıl içinde ICA, Coops Europe ve ICBA’in genel kurullarına tam üye sıfatıyla katılım gösterdiklerini kaydetti.

Koopbank’ın her zaman toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla hareket eden bir banka oldu-ğunu ifade eden Ataman, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer kat-maya devam ettiklerini belirtti.

