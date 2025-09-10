Açık 6 milyar

Merkez Bankası, 2025 yılı ikinci çeyrek bültenini yayımladı. Bültende dünya ekonomisinin genel görünümü, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin güncel istatistikler ve değerlendirmeler yer aldı. Bülten, Banka’nın web sitesi üzerinden erişime açıldı.

2025 mali yılının ikinci çeyreğinde KKTC bütçe gelirleri 23.216,3 milyon TL, giderleri ise 29.158,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı, 2024’ün aynı çeyreğine kıyasla artarak 5.942,4 milyon TL’ye ulaştı.

2025 yılının ilk yarısında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 48.674,1 milyon TL, giderler ise yüzde 61,1 artışla 52.908,9 milyon TL olarak kaydedildi. Bu dönemde bütçe açığı 4.234,8 milyon TL oldu.

İç borç stoku, DİBS ve kısa vadeli avanslar yoluyla 2024 yılsonunda 6.079,6 milyon TL iken, 2025 ikinci çeyreği sonunda 13.293,6 milyon TL’ye yükseldi. Bu dönemde DİBS stoku 10.233,8 milyon TL, kısa vadeli avans bakiyesi 3.059,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Türk Lirası DİBS stokunun tamamı Hazine’ye ait olurken, yabancı para DİBS stokunun 5.407,8 milyon TL’si Hazine’ye, 310,8 milyon TL’si TÜK’e ve 1.145,2 milyon TL’si DAÜ’ye ait. Yabancı para cinsinden DİBS stoku ise 87,5 milyon ABD doları, 29,5 milyon avro ve 42,4 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık verileri

2025 yılı Haziran ayı itibarıyla bankacılık sektörünün aktif toplamı bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,72 artarak 410.021,6 milyon TL’ye yükseldi. Sektörün brüt kredileri 168.812,5 milyon TL, mevduat toplamı ise 320.088,8 milyon TL olarak kaydedildi. Aktif toplamının yüzde 41,17’sini brüt krediler oluştururken, bunu yüzde 32,13 ile nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 17,10 ile MDC ve yüzde 9,60 ile diğer aktifler izledi.

Pasif toplamında ise mevduatın payı yüzde 78,07, öz kaynakların payı yüzde 10,90, bankalara borçların payı yüzde 4,93, diğer pasiflerin payı ise yüzde 6,10 olarak gerçekleşti. Kredi türlerinde işletme kredileri 120.052,6 milyon TL ile ilk sırada, tüketici kredileri ise 28.550,6 milyon TL ile ikinci sırada yer aldı.

Mevduatın 84.950,4 milyon TL’si TL cinsinden, 235.138,4 milyon TL’si ise yabancı para cinsindendir. TL mevduat bir önceki çeyreğe göre yüzde 17,08, yabancı para mevduat ise yüzde 12,07 artış gösterdi.

Brüt kredilerde yabancı para kredilerin payı yüzde 71,42’ye yükselirken, TL kredilerin TGA hariç krediye dönüşüm oranı yüzde 55,11’e geriledi. Bankacılık sektörünün öz kaynakları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83,97 artışla 44.705,9 milyon TL olarak kaydedildi. Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu ikinci çeyrekte 0,86 puan artarak yüzde 20,68 seviyesine yükseldi.

Enflasyon rakamları

Bültende, 2025 yılı ikinci çeyreğinde KKTC’de aylık enflasyon oranlarının nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 4,06, 2,71 ve 1,42 olduğu kaydedildi. Yıllık enflasyon oranları ise nisan ayında yüzde 40,96, mayıs ayında yüzde 39,88 ve haziran ayında yüzde 35,78 olarak gerçekleşti. Haziran ayında fiyat artışının en yüksek olduğu harcama grupları eğitim (%65,05), sağlık (%57,28) ve giyim-ayakkabı (%54,05) oldu. En düşük artış ise ulaştırma kaleminde (%22,64) görüldü.

Sosyal Sigortalar’a kayıtlı çalışan sayısı

2025 yılı Mart ayı itibarıyla KKTC’de Sosyal Sigortalar’a kayıtlı çalışan sayısı 161.304 olarak gerçekleşti. Çalışma izinli sigortalı çalışan sayısı yüzde 1,2 artışla 83.794’e, KKTC vatandaşı sigortalı çalışan sayısı yüzde 1,3 artışla 77.510’a yükseldi. Kayıtlı çalışanların yüzde 48,1’i KKTC vatandaşı, yüzde 27,7’si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yüzde 24,2’si diğer ülkelerden çalışanlardan oluşuyor.

