Gerilim tırmanıyor

İsrail hükümeti, Gazze'deki son güvenli bölge olan Refah'a kara operasyonu düzenleme konusundaki ısrarını sürdürürken, İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Sivillerin güvenliğini sağlayacak bir plan görmeden Refah harekatını destekleyemeyiz" dedi. İsrail ve ABD arasındaki Refah gerilimi büyüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah kentine yönelik planladığı askeri harekatta sivilleri koruyacağına yönelik bir plan görmediklerini ve ABD'nin bu harekatı desteklemeyeceğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs'te görüştükten sonra konuşan Blinken, "Refah'ta sivillerin zarar görmeyeceğini garanti altına alan bir plan görmeden kapsamlı bir askeri operasyonu destekleyemeyiz ve desteklemeyeceğiz. Böyle bir plan da görmedik" dedi. İsrailli yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini ve bu konunun ele alındığını belirten Blinken, "Refah'a yönelik kapsamlı askeri operasyon başlatmadan Hamas sorunu ile mücadele etmenin yolları var, bize göre daha iyi yollar var" diye konuştu.

Netanyahu ise iki buçuk saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin tavrına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) "saldırının bir trajediye" yol açabileceği uyarısına rağmen Refah'a yönelik harekatı gerçekleştireceklerini yineledi.

İsrail'in Refah’a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinlilerin kaçacak yeri yok

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a saldıracaklarını söylemişti.

