'Meclis Başkanı ülkeye dönmeli'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeden ayrıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Antalya’da temaslarda bulunuyor.

Bu nedenle Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, 2 Mayıs saat 15.55’ten 3 Mayıs saat 14.30’a kadar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekillik edecek.

Bu duruma tepki gösteren Özdenefe, Anayasanın, Cumhurbaşkanına vekillik etme görevini Meclis Başkanına verdiğine işaret ederek, "Meclis Başkanının programını kısa keserek ülkeye dönmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının eş zamanlı olarak ülke dışında bulunmasının hukukla ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını" kaydetti.

Hukukla bağdaşmıyor

Özdenefe yazılı açıklamasında, Resmi Gazete’de yayımlanan bir bildirim ile “2 Mayıs saat 15.55’ten 3 Mayıs saat 14.30’a kadar Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekillik edeceğinin” bilgisine geldiğini belirtti.

Bu kararın Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin 1-3 Mayıs tarihleri arasında yurtdışında bulunacak olmasından kaynaklandığının anlaşıldığını belirten Özdenefe, şöyle devam etti:

“Anayasamız Cumhurbaşkanına vekillik etme görevini Meclis Başkanına vermiştir. Anayasa Cumhurbaşkanının Meclis Başkanı haricinde bir kişiye vekalet vermesini düzenlememiştir. Keza, Anayasada vekâlet verilen Meclis Başkanı’nın da başka bir kişiye bu vekaleti devretmesine imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.’

Hal böyleyken Cumhurbaşkanı’na vekillik etmem ile ilgili Resmi Gazete’de yapılmış olan bildirim Başsavcılık görüşünün hilafınadır. Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanının programları mümkün olduğunca istişare edilerek düzenlenmeli, Anayasaya aykırı durumlar gelişmemesi için hassasiyet gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda öncelik muhakkak ki Sayın Cumhurbaşkanınındır ancak makamlar arası istişare ile temasların düzeyi de göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemeleri yapmak her zaman mümkündür. Bu aşamada yapılması gereken ise resmi ziyaretlerini tamamlamış olan Meclis Başkanının programını kısa keserek ülkeye daha erken dönmesidir.

Yakın zamanda alınmış olan Başsavcılık görüşüne rağmen Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Meclis Başkanının eş zamanlı olarak ülke dışında bulunmasının hukukla ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını saygılarımla kamuoyunun bilgisine getiririm.”

Tatar zirveye katılacak

Gambiya’nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ülkeden ayrılan Tatar, zirvede, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin insanlık dışı olarak Kıbrıs Türk halkına uyguladığı izolasyon siyasetinin sona erdirilmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerden destek talep ederek, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkür edecek.

Töre Antalya’da

Antalya’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise 15’inci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFOR) katıldı.

Töre, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, Antalya Valisi Şahin tarafından Valilik girişinde karşılanan Başkan Töre, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024, 09:53