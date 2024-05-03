Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile vekalet bırakacağı tek kişi olan Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin aynı anda yurt dışında olmasını eleştirdi.

Erhürman, "Anayasa'ya göre Meclis Başkanı dışında kimseye vekalet verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Bu durum, hukuki bir belirsizliğe ve krize yol açmaktadır. Başsavcılık ‘Meclis Başkanı dışında kimsenin cumhurbaşkanlığına vekalet alamayacağını’ belirtmiştir. Ancak, şu an yaşanan durum bu görüşün dikkate alınmadığını göstermektedir" şeklinde konuştu.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Sn. Ersin Tatar ve Anayasa'ya göre vekalet bırakabileceği tek kişi olan Meclis Başkanı Sn. Töre bir kez daha aynı anda yurt dışında. Asil de yok, vekil de!

Geçtiğimiz yıl benzer bir şey yaşanmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Başsavcılık'tan görüş almış ve Başsavcılık, "Cumhurbaşkanlığı Meclis Başkanı'ndan başka kimseye vekalet veremez" demişti. Üstelik bu görüş halen Cumhurbaşkanlığı web sitesinde mevcut.

Ama kimin umurunda! Her "devlet" dediklerinde yeri göğü inletenlerin, ona buna devlet üzerinden hainlik basanların "devlet ciddiyeti" bu kadar işte!