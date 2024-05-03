‘En tehlikeli yerler şantiyeler’

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası'nın (İMO) düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı” yapıldı.

Lefkoşa Golden Tulip Otel’de düzenlenen Çalıştay’da, sırasıyla İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından “Şantiye Yönetenler”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Verenler”, “Akademisyenler”, “Denetçiler”, “Yükleniciler” ve “Yerel Yönetimler” başlıkları altında 6 masa oluşturuldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, konuşmasında Oda olarak “iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile trafik ve ulaşım” konularında çalışma başlattıklarını ifade etti.

Ekinci, “Ülkemizde inşaat sektörüne baktığımız zaman bir iş gücü talebi oluştu. Fakat burada da devlet, garantör rolünden çok sermayeye destek verir noktada oldu.” dedi.

Ülkede ölümle neticelenen iş kazalarının oranlarının Avrupa ortalamalarının üzerinde olduğuna dikkat çeken Ekinci, ayrıca iş kazalarının yeterli şekilde kayıt altına alınmasıyla ilgili de problemlerin olduğunu kaydetti.

2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kabul edilmesine rağmen bazı iş çevreleri tarafından halen benimsenmediğini ifade eden Ekinci, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak da iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar hakimiz? Bunu sorgulamalıyız. Çalıştay, buna ışık tutması için yapılıyor.” ifadelerine yer verdi.

Şantiyelerin en tehlikeli yerlerden biri olduğunu belirten Ekinci, kalitenin yakalanması ve iş kazalarının önlenmesinde kendilerine de büyük görevler düştüğünü dile getirdi.

Olguner: İş sağlığı ve güvenliği, tam olarak inşaatlarda uygulanmıyor

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de, iş sağlığı ve güvenliğinin işçi ve emekçilerin iş ortamında güvenini sağlayacak önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Olguner, 2008 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul edildiğini ancak tam olarak inşaatlarda uygulanmadığını kaydetti.

Ballı: Daha önleyici olmalıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve çalışanların ortak çalışmasıyla, yürütülmesiyle gereken yasa ve tüzüklerden oluşan işlemler bütünü olduğunu kaydetti.

“İş sağlığı ve güvenliği, bir kültürdür” diyen Ballı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasının ancak tüm tarafların yasa ve tüzükleri uygun bir şekilde yerine getirmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

Ballı, “işverenlerin öncelikle bilinçlenmesi ve bunu bir mali külfet olarak değil de, hem kendileri hem de çalışanları adına bir güvenlik olarak kabul etmeleri gerekiyor.” dedi.

Üç ayda 42 iş kazası

Kaliteli uzman yetiştirmek adına eğitim müfredatlarının gözden geçirildiğini belirten Ballı, yetkin eğitim kurumları tarafından uzmanların gelişimlerinin sağlandığını dile getirdi.

“İnşaat alanında teftişlerimizi daha etkin bir hale getirmeliyiz. Daha cezacı değil, daha önleyici olmalıyız” ifadelerine yer veren Ballı, 2023’te 400 iş kazasının tahkikatının yapıldığını, 80 inşaatın denetlendiğini, Ocak-Mart 2024’te ise 42 iş kazası tahkikatının yapıldığını belirtti.

Aysal: Kültürel bir sorun

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, en çok can kaybı ve iş kazalarının inşaat alanında olduğuna dikkat çekti.

Sorunun kültürel bir sorun olduğunu ifade eden Aysal, farkındalık ve eğitimin önemine değinerek geçmiş dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası'nın tüm taşeronlara eğitim verdiğini hatırlattı.

İş sağlığı ve güvenliğinin sadece koruyucu donanımlara indirgenmemesi gerektiğinin de altını çizen Aysal, çok iyi durumda olan şantiyeler ve iş yerlerinin olduğunu ancak ilerlemenin yeterli olmadığını kaydetti.

Akansoy: Toplumsal bir mutabakat ve irade ortaya konmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy da, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ülkede yeteri kadar tartışılmadığını ve farkındalık yaratılmadığını ifade etti.

“Ülkemizde her 10 günde bir iş kazası oluyor” diye konuşan Akansoy, konuyla ilgili toplumsal bir mutabakat ve iradenin ortaya konmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Çalıştayın sonuçlarının çok değerli olacağını belirten Akansoy, hayata geçmeyen bir yasanın ise insan hayatına herhangi bir katkısının olmayacağını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024, 09:37