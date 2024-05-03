Partililer güzel vakit geçirdi

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle önceki gün Camelot Beach’te piknik düzenledi.

DP’den verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak düzenlenen pikniğe Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekteri ve milletvekili Serhat Akpınar, eski genel başkan Serdar Denktaş, parti yetkilileri, ilçe örgütleri, partililer ve partiye gönül verenler katıldı.

Etkinlikte Serdar Denktaş ve partililer, pikniğe katılan konuklara müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte başta Ataoğlu olmak üzere, parti yetkilileri konukları tek tek ziyaret ederek sohbet etti ve görüş alışverişinde bulundu.