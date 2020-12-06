Google’da isyan var

Google’ın yapay zeka etik araştırmacısı Timnit Gebru'yu işten çıkarması dev şirkette sarsıntıya yol açtı. Bin iki yüzden fazla Google çalışanı ve bin beş yüzden fazla akademik araştırmacı, protesto mektubu imzaladı.

Google'ın yapay zeka etik araştırmacısı Timnit Gebru attığı eleştirel bir e-posta nedeniyle işinden oldu. İş arkadaşlarına gönderdiği e-posta'da şirketin çeşitlilik eksikliğini dile getiren Gebru yöneticiler tarafından kısa süre sonra işten çıkarıldı.

Gebru, Google'da Yapay Zeka Ekibi'nin eş lideri olarak görev yapıyordu. İşten atılmasının ardından Bloomberg'e verdiği röportajda gösterilen tavrın “en temel susturma” yöntemi olduğunu ifade eden Gebru, attığı e-posta'da şirketin azınlık çalışanlarına yönelik tavrını eleştirmişti. Gebru'nun e-postası; Google'ın iş gücüne, özellikle de beyaz olmayan çalışanlarına yönelik muamelesi nedeniyle öfkeyi yeniden alevlendirme tehdidi olarak görüldü.

Gebru işten çıkarılışının ardından “Yetersiz temsil edilen insanları savunmaya başladığınızda hayatınız daha da kötüleşiyor, diğer liderleri üzmeye başlıyorsunuz. Bu konuda daha fazla konuşmak anlamsız” ifadelerini kullandı.

Google'a meşruiyet ve güvenilirlik kazandırdı

Timnit Gebru ile birlikte çalışan yapay zeka araştırmacısı Inioluwa Deborah Raji, Gebru'nun Google'ın etik çalışmalarına dahil olmasının şirkete bir meşruiyet ve güvenilirlik katmasına yardımcı olduğunu söyledi. Ancak şirket içerisindeki tartışmalar ve eleştiriler Google’ın çabalarına gölge düşürdü. Mart 2019'da dış bir danışma kurulu olan Yapay Zeka Etik Konseyi, göçmen ve transseksüel karşıtlığı ile bilinen Kay Cole James'in dahil edilmesiyle dağıtıldı.

Irksal homojenliği nedeniyle uzun süredir eleştirilen Silikon Vadisi'nde kritik bir rol üstlenen Gebru, teknoloji devinde üst düzey bir görev aldı. Etiyopyalı Amerikalı bir kadın olarak, teknolojinin toplumsal önyargılarını ve yansımalarını eleştirel bir şekilde inceleyen çalışmalarıyla tanındı. Yapay zeka programlarında atölye çalışmaları düzenleyen, yapay zeka geliştirme ve araştırmasında daha fazla siyah rolü için baskı yapan bir grup olan Black in AI'ı kurdu.