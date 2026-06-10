Örnek olmalı

Macaristan Parlamentosu, Orban döneminden kopuşa işaret eden sembolik bir adım attı, milletvekili maaşları yüzde 40 oranında azaltıldı. Yeni Başbakan Magyar da maaşını yarı yarıya düşürmüştü.

Macaristan Parlamentosu, milletvekili maaşlarının yüzde 40 oranında düşürülmesini onayladı.

Yeni Başbakan Peter Magyar'ın hükümeti, bu adımla bir yandan devlet bütçesini rahatlatmayı hedeflerken, diğer yandan da 16 yılık Viktor Orban döneminden net bir kopuş mesajı vermeyi amaçlıyor.

Oylama sonucunda milletvekillerinin brüt temel maaşı gelecek aydan itibaren yaklaşık 3 bin 690 euro olacak. Bu tutar hâlâ ülke ortalamasının üzerinde olsa da, Orban dönemindeki seviyenin belirgin şekilde altında kalıyor.

Eleştirmenler önceki yıllarda Orban'ın, yüksek milletvekili maaşlarını parlamentodaki muhalefeti yumuşatma aracı olarak kullandığını savunuyordu.

Maaş indirimi, Başbakan Magyar'ın daha geniş kapsamlı reform paketinin bir parçası. 1981 doğumlu hukukçu Peter Magyar, uzun yıllar Orban yönetimindeki devlet kurumlarında görev yapmış, Brüksel'de diplomat olarak çalışmıştı. 2024'te bağımsız yayıncı Partizan'a verdiği röportajda Orban yönetimiyle bağlarını kopardığını açıklamış ve bu çıkışı ülke siyasetinde büyük yankı uyandırmıştı.

Başbakan önce kendi maaşını düşürdü

Magyar, göreve geldikten sonra önce kendi maaşını yarıya indirdi.

"Siyasetçiler kendilerini ayrıcalıklı bir sınıf değil, devletin hizmetkârı olarak görmeli" diyen Başbakan, değişimin önce yönetimden başlaması gerektiğini vurguladı.

Hükümet, bu adımların Brüksel'e de açık bir mesaj olduğunu belirtiyor. Macaristan, yolsuzluk iddiaları ve hukuk devleti tartışmaları nedeniyle dondurulan AB fonlarının serbest bırakılması için güven tazelemeye çalışıyor.

Ancak uzmanlar, sembolik maaş kesintilerinin tek başına yeterli olmayacağını, ülkenin derin yapısal sorunlarının kapsamlı reformlar gerektirdiğini belirtiyor.

Magyar liderliğindeki Tisza Partisi, Nisan ayındaki seçimlerde büyük bir zafer kazanarak Orban'ın 16 yıllık iktidarını sona erdirmişti. Hükümet, "yeni bir başlangıç" söylemiyle hem içeride hem dışarıda güven inşa etmeyi hedefliyor.

