İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktası siren sesleri duyuldu. İran'dan, "Bu gece yalnızca bir uyarıydı" açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, "Masaya geri dönün ve anlaşma yapın" dedi.

İran'dan İsrail'e yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı. İsrail'den yapılan açıklamada, İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Özellikle ülkenin kuzeyinde siren sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesini gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Lübnan'a saldırılar devam ederse veya İran'ın saldırılarına yanıt verilirse, daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecekler. Bu geceki operasyon yalnızca bir uyarı niteliğindeydi; saldırıların tekrarlanması halinde yanıtlar çok daha kapsamlı olacak ve bölgedeki tüm Amerikan-Siyonist hedeflerini kapsayacaktır.” denildi.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Donald Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının devam eden müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını söyledi. Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın." ifadelerini kullandı.