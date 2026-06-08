Avrupa’ya yakınlaşma

Ermenistan’da dün yapılan parlamento seçimleri tamamlandı. Ülkede sandıklar yerel saatle 08.00’de açılırken, oy verme işlemi 20.00’de sona erdi ve ardından sayım sürecine geçildi. Yaklaşık 2,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimde, 2 bin 5 sandıkta oy kullanıldı. Seçimlere 16 parti ve 2 ittifaktan oluşan toplam 18 siyasi güç katıldı. Seçimde Başbakan Nikol Paşinyan’ın liderliğindeki iktidar partisi Sivil Sözleşme, iş insanı Samvel Karapetyan’ın öncülük ettiği “Güçlü Ermenistan” oluşumu ve eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın ittifakı arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Seçimlerde Nikol Paşinyan’ın önde olduğu belirtildi.

