Ataoğlu kararlı

Filiz SEYİS

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmiş dönemde Ercan’ın Türkiye’de iç hatlar gibi muamele görmesi için yapılan girişimlerin bilet fiyatlarını düşürmeyi hedeflediğini ancak farklı algılandığını belirterek, önümüzdeki süreçte bu konuda resmi temas ve girişimleri yapacaklarını açıkladı.

Bu ay kış turizmini başlatacaklarını ifade eden Ataoğlu, yaz aylarında ara verilerek yaz sonrasında yeniden başlayacak kış turizmi kapsamında, yıl sonuna kadar 100 bin turist getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, yeni havayolu şirketi kurulması için girişim başlatıldığına işaret ederek, bu şirketin kurulmasıyla ilgili 11 Mart’ta Antalya’da bir görüşme yapacağını söyledi.

Alternatif turizm modelleri ile ilgili projeleri de olduğunu aktaran Ataoğlu, Kongre - Toplantı Turizmi ve Spor Turizmi gibi modellerin gündemde olduğunu duyurdu.

Ataoğlu, UBP - DP – YDP Koalisyonunun uzun ömürlü olacağına inanç belirterek, “Hedefimiz başlattığımız projelerin bitmesini görebilmektir” dedi.

“Herkes bakan olamayacağına göre…”

50 milletvekilinin halkın yararı için birlik ve beraberlik içinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Ataoğlu, hükümet oluşurken beklenti içine olan bazı milletvekillerinin hayal kırıklığı yaşıyor olabileceğini söyleyerek, “Ama herkes bakan olamayacağına göre, Meclis’te yasalara en iyi şekilde nasıl katkı koyabilirler, bunun üzerinde çalışmaları gerekir” dedi.

“Turizm örgütleri paydaşlarımız…”

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de istişare içinde olduklarını anlatan Ataoğlu, “Onların da katkıları ile reklamlarımızı da çıkma şansımız oluyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de televizyonda Kuzey Kıbrıs ile ilgili reklamlarımız oldu. Bunun olumlu dönüşlerinin olduğunu gözlemledik” diyerek, Türkiye’nin değişik illerindeki tanıtımlara da ciddi şekilde önem vereceklerini belirtti.

Turizm örgütlerinin ise paydaşları olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Biz paydaşlarımızla devamlı görüşüyoruz. Her zaman birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Bafra’da alternatif turizm modellerini de göreceğiz”

5 yıldızlı otellerin tesis sayısındaki payı yüzde 61 olduğu belirtilerek, alternatif turizm modellerinin geliştirilmesine yönelik projelerinin sorulması üzerine Ataoğlu, “5 yıldızlı yerlerimiz tabii ki birbirinden değerli, her yerde övünerek bunları söylüyoruz ama onun dışındaki modellerin de hayata geçmesi için çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı zaten sürdürüyorduk. Önümüzdeki süreçte de sürdüreceğiz” dedi.

Limanlar yeniden düzenlenecek

Girne Antik Limanı, Girne Turizm Limanı ve Gazimağusa Limanı’nın finansmanı yatırımcı tarafından sağlanacak modellerle yeniden düzenlenmesi yönünde çalışma başlatılacağını da belirten Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın 4 etaplı bir proje olduğu, 1’inci etabın tamamlanmak üzere olduğu ve devamı için önümüzdeki günlerde Merkezi İhale Komisyonu’na başvurarak ihaleye çıkmasını hedefledikleri bilgisini verdi.

Taş ocaklarına çeki düzen verilecek

Ülkedeki maden ve taş ocaklarının da çevreye uyumlu model ve kriterlerle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Ataoğlu, taş ocaklarının çoğunun kapatılabileceği ve kalanların ise bir yere taşınabileceğini kaydetti. İhtiyacın bir yerden giderilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını yineleyen Ataoğlu, “Geri kalanların da ıslah edilerek, ağaçlandırılarak, yeşillendirilerek topluma kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

Ataoğlu, moloz atıklarının geri dönüşümü ile ilgili de çalışmaları olduğunu bildirerek, altyapı çalışmalarında kullanılacak malzemeleri moloz atıklarından elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna gerginliği…

Rusya – Ukrayna arasındaki gerginliğin ülke turizmine olası etkilerinden de bahseden Ataoğlu, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi üzülerek izliyoruz. Temennimiz kısa sürede sonlanmasıdır. Umarız ki sona erer ve önümüzdeki süreci etkilemez. Gelişmeleri izleyeceğiz” dedi.

15 Mart’ta Rusya’da bir fuar planlandığını kaydeden Ataoğlu, yaşanan gelişmelerden sonra bu fuarın yapılıp yapılmayacağını bilmediğini belirtti. Ataoğlu, kısa sürede gerginliğin bitmesini ve fuarın yapılmasını da diledi.