Klimasız yaşam

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) eski yönetim kurulu üyelerinden Yusuf Avcıoğlu, 250 kilovatın altında elektrik kullanan konutların yüzde 7 oranında olduğunu söyledi. Avcıoğlu, “Dört kişilik bir ailenin 0-250 kilovatlık birinci dilimde kalması mümkün değildir, hatta insanca yaşayabilmek için 500-750 kilovatın üçüncü dilime çıkması gerekmektedir” dedi.

Diyalog’a konuşan Acvcıoğlu “250 kilovatın altında elektrik kullanan konutlarda genellikle tek kişi yaşıyor ve onlar klima, soba kullanmıyor” dedi.

Avcıoğlu detayları şöyle anlattı:

“Konutların yüzde 12,5’i 250-500 kilovat bandında, yüzde 7,5’i 500-750 bandında, yüzde 4’ü 750-1000 bandında, yüzde 6’sı bin kilovat ve üzeri elektrik kullanıyor. Sanayi, endüstri, ticaret kesimi abonelerin yüzde 35’ini oluşturuyor.”

Çoğu otelin ayda 50 bin kilovat civarında elektrik kullandığına dikkat çeken Avcıoğlu “Otellerin faturaları otomatik olarak 3 ile çarpılacak, artı yüzde 10 KDV ilave edilecek” dedi.

İlk dilimde kalmak mümkün değil

Avcıoğlu, “Dört kişilik bir ailenin 0-250 kilovatlık birinci dilimde kalması mümkün değildir, hatta insanca yaşayabilmek için 500-750 kilovatlık üçüncü dilime çıkması gerekmektedir. Tüm dünyanın hızla elektrifikasyona yöneldiği günümüzde, özellikle elektrikli araçların da sisteme dahil olmasıyla tüketim miktarları daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.