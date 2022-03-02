Noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin hava sahasını kapatma kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasını da dâhil etmesine tepki gösterdi. Tatar, “Hava sahamıza kimse el uzatamaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımlar çerçevesinde AB ülkeleri, pek çok diğer ülke ve Güney Kıbrıs’ın, Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararı aldıklarını belirterek, bunun yetki ve sorumluluğunun bu kararı alan ülkelere ait olduğunu kaydetti.

Tatar, Rum Yönetimi’nin aldığı hava sahası kararına, KKTC’nin ulusal hava sahasını da eklemesinin ve bu yönde haritalar yayınlamasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Rum Yönetimi’nin, KKTC topraklarında ve ulusal hava sahasında egemen eşitliğimiz, eşit statümüz ve 1960’ta kazandığımız müktesep haklarımız hilafına herhangi bir tasarrufta bulunması ve bizim adımıza kararlar alması söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini Kıbrıs’ın tek sahibi olarak gören Rum Yönetimi’nin, bu şekilde bir karar alması, KKTC’nin egemenlik haklarına el uzatması ve dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmasının boşuna bir gayret olduğunu kaydetti.

“Terörist hayallerinin peşinden koşmayın”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in “EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun mücadelesini adalete erdirme boynumuzun borcudur, Türkiye’ye karşı sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” sözlerini içeren konuşmasına tepki göstererek, Rumların hala gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalin peşinde koştuğunu ve savaş çığırtkanlığı yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tatar, Ukrayna’da yaşananların, savaşın ve silahların sadece ölüm, yıkım ve acı getirdiğini, sorunların, diyalogla çözümlenmesi gerektiğini yeniden gösterdiğine vurgu yaparak, bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak isteyen ve Kıbrıs Türk halkını katliamdan geçiren EOKA terör örgütünün ikinci adamı Grigoris Afksendiu’yu anmak için Güney Kıbrıs’ta düzenlenmekte olan törenlerde yapılan konuşmaların, Rum zihniyetinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Sharma ve Lillie’yi kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekâtındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan savaşın ivedilikle sona ermesinin önemine dikkat çekti.

Diyalog mekanizmasının çalıştırılarak barışın tesis edilmesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramları sona ermeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Brexit sonrası İngiltere’nin, doğrudan ticaret ve izolasyonların kaldırılması gibi konularda Kıbrıs Türklerine yönelik ilişkilerinde daha esnek politikaları hayata geçirebileceğine olan inancının altını çizdi.