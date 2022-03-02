Bütçeler zorlanacak

Ekonomik örgütlerin, muhaletefin, vatandaşın ve neredeyse toplumun tüm kesimlerinin tepkisine neden olan yeni elektrik tarifesinin detayları açıklandı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yeni tarifeyle ilgili açıklama yaparken, Maktu ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine de zam yapıldığı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geçerli yeni tarifesine göre, 250 kilowatsaat (kWs) üzerindeki tüketimde, ücret 0,98’den 2,7 TL’ye çıktı.

Kıb-Tek konutlar için yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3 zamanlı tarifeyi de yürürlükten kaldırmış oldu.

Kıb-Tek tarafından yayınlanan yeni tarifeye göre, konutlarda 250 kw’a kadar tüketim için değişiklik yapılmadı, 0.9873 TL/kWs olarak kaldı, ancak 251-250 kw arası tüketimde tarife 0.98 iken, 2.7 TL/kWs oldu, konut tüketimi tarifesi 250 TL/kWs dilimlerle tedricen arttırıldı.

Ticari, endüstriyel ve turizm tesisleri için, 0.9 ile 0.99 TL/kWs arasında olan tarife 2.7 TL/kWs; su motorları 2.7 TL/kWs, sokak ışıkları 3.5 TL/kWs, savunma tarifesi 2.7 TL/kWs devlet daireleri tarifesi 3.5, vakıf ve üniversiteler 2.7, kumarhane tarifesi ise 3.5 TL/kWs oldu.

Maktu ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine da zam yapıldı.