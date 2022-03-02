Kısıtlamalar gevşetildi

Kuzey Kıbrıs’a aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Covid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni Covid-19 kararları aldı.

Buna göre, KKTC'ye gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden KKTC'ye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilmeyecek.

İkinci doz aşısının üzerinden (Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler, tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. İkinci doz aşısı üzerinden 270 günden fazla geçmiş kişilerden ise hatırlatma dozu istenecek.

Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek, ülkeye girişten sonra da 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da son buldu. Bu kişiler, ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek, ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaları zorunlu olacak.

Yürürlüğe giren yeni karar uyarınca okul, özel eğitim, bakımevi, huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacak.

Yine komitenin kararları doğrultusunda kapalı alanların kullanılabilir alanı yüzde 75’e çıkarıldı. Her zamanki gibi kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Okullarda da değişiklik yapıldı

Okulların pozitif ve temas takibi de değiştirildi. Bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslılar PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklar. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verecek ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirecek.

Sınıftaki diğer öğrenciler, maskelerini takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek suretiyle okulda eğitimlerine devam edecek.

Öte yandan Covid-19’a karşı aşı programı 5 yaştan itibaren devam ediyor. 5 yaş ve üzerindeki herkesin aşı programlarını tamamlamaları gerekiyor.