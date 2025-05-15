Gözler İstanbul’da olacak

Türkiye bugün Rusya ve Ukrayna arasında kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Rusya'dan kimin katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, TRT Haber'e mülakat verdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, "Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var" dedi.

Fidan, "Birçok taraf birbiriyle görüşme halinde. İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Hâlâ kesin format netleşmiş değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başından beri Ukrayna'daki savaşın bitmesi yönünde çabalar harcadığını hatırlatan Fidan, öte yandan Türkiye'nin Gazze, Afrika ve bölgedeki savaşların ve tüm gerginliklerin bitmesini, daimi ve kalıcı barışın gelmesini istediğini vurguladı.

İstanbul’da yapılacak müzakerelere değinen Fidan, "Amerikan heyeti İstanbul'a geliyor, Rus heyeti İstanbul'a gelecek. Yoğun bir trafik var" ifadelerini kullandı.

Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus" diye konuştu.

Zelenski: Ukrayna görüşmekten korkmuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde, Ukrayna’nın Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla “her türlü müzakere formatına hazır” olduğunu söyledi. Ancak atacağı bir sonraki adımların, toplantıya Rusya tarafından kimin katılacağına bağlı olacağını belirtti.

Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında “Ukrayna, her türlü müzakere formatına hazır ve görüşmekten korkmuyor. Yarın – Türkiye’de. Rusya’dan kimin geleceğini görmek istiyorum. Sonra Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025, 09:58