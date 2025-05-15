Çok sayıda dosya inceleme altında

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının ‘gasp edilmesiyle’ ilgili durumları araştırmak amacıyla Rum polisi bünyesinde özel bir birimin kurulduğu bildirildi. Fleleftheros gazetesi, kısa sürede 50 dosya hakkında gerekli incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Gazete; Rum göçmenlerin arazilerini ‘gasp eden’ Türk ve Kıbrıslı Türk iş adamlarıyla alakalı birçok dosya bulunduğunu yazdı.

Esentepe’deki tüm sahil şeridinin yapısının değiştiğini çünkü bu bölgeye Ruslara, Ukraynalılara ve Almanlara satılan onlarca villa ve iki katlı daireler inşa edildiğini de belirten gazete, gerek bu durum, gerekse diğer durumlarla alakalı olarak araştırmalar yapıldığını kaydetti.

Barolardan hükümete destek

Öte yandan Rum Barolar Birliği de yaptığı açıklamada KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesiyle” ilgili yargı süreçlerini ve kararları büyük bir dikkatle takip ettiğini belirterek, devletin yetkili makamları tarafından yasaların uygulanması ve vatandaşların haklarının korunması için gerçekleştirilen adli ve hukuki işlemle mutabık olduklarını dile getirdi.

Rum Barolar Birliği, adaletin savunulması ve insan haklarının korunmasıyla ilgili her hak talebinde gerek devlet, gerek vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini de ekledi.

Gazete, konuyla ilgili başka bir haberinde ise, Rum hükümetinin KKTC’deki eski Rum malları konusunda dikkatli ve ciddiyetle hareket ettiğini yazdı.

Konuyla ilgili koparılan gürültü ve yapılan birçok açıklamanın muhtemelen KKTC’deki Rum mallarını “gasp edenlerin” eylemleriyle mücadele edilmesi çabasına zarar verdiğini öne süren gazete, irtibata geçtiği ancak adını belirtmediği “bir hükümet yetkilisinin” gazeteye “hükümetin dikkati, kendini kısa ve öz bir şekilde ifade etmesi aynı zamanda konuyla ilgili ciddiyetinin başkaları için de rehber olması gerektiğini söylediğini” iletti.

Rum hükümetinin KKTC’deki eski Rum mallarını yasadışı bir şekilde kullanan “gaspçılarla” mücadele etme çabasının küçük siyasi ve şahsi menfaat elde etmeye uygun olmadığını da kaydeden gazete, AİHM’nin bilindik kararlarına yol açan hareketlerden kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Gazeteye göre, haberde ismi belirtilmeyen “yetkili bir hükümet kaynağı” ise, KKTC’deki eski Rum mallarıyla alakalı davalarda şüpheli olarak addedilen kişilerle ilgili araştırılması gereken ve araştırılan çok sayıda mesele bulunduğunu söyledi.

Künzel’in duruşması 23 Mayıs’ta

Bu arada kuzeydeki Rum mallarını satmakla suçlanan Alman emlakçı Ewa Künzel’in yargılanmasına ilişkin dava 23 Mayıs’a ertelendi.

Rum basınına göre; 49 yaşındaki Alman zanlı, Girne bölgesinde yer alan dört ayrı alandaki mülklerin reklamını yapmak, satışını teşvik etmek, satmak ve kullanmak suçlarından toplam 44 ayrı davayla karşı karşıya.

Ayrıca, “hileli işlemler” sonucu 169 bin Euro gelir elde etmekle ve yasal sahibinin izni olmadan kuzeyde kendisi için bir apartman dairesi satın almakla da suçlanıyor.

