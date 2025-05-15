Keyifli ve huzurlu bir gün

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler için Yeşilırmak’a gezi düzenledi. Bölge sakinlerinden oluşan 65 yaş üstü üyeler için düzenlenen gezi planı çerçevesinde bahçelerden çilek toplandı, yemek yenildi, tarihi mekanlar gezildi. Yemekten sonra içilen kahvelerle birlikte yapılan tatlı sohbetler günün en güzel tarafı oldu. Belediyenin düzenlediği gezi sayesinde 65 yaş üstü bireyler, keyifli, huzurlu ve dopdolu bir gün geçirdi.

