Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler için Yeşilırmak’a gezi düzenledi. Bölge sakinlerinden oluşan 65 yaş üstü üyeler için düzenlenen gezi planı çerçevesinde bahçelerden çilek toplandı, yemek yenildi, tarihi mekanlar gezildi. Yemekten sonra içilen kahvelerle birlikte yapılan tatlı sohbetler günün en güzel tarafı oldu. Belediyenin düzenlediği gezi sayesinde 65 yaş üstü bireyler, keyifli, huzurlu ve dopdolu bir gün geçirdi.
Keyifli ve huzurlu bir gün
Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin düzenlediği gezide 65 yaş üstü bireyler Yeşilırmak’ta çilek topladı, yemek yedi, tarihi yerleri gördü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler için Yeşilırmak’a gezi düzenledi. Bölge sakinlerinden oluşan 65 yaş üstü üyeler için düzenlenen gezi planı çerçevesinde bahçelerden çilek toplandı, yemek yenildi, tarihi mekanlar gezildi. Yemekten sonra içilen kahvelerle birlikte yapılan tatlı sohbetler günün en güzel tarafı oldu. Belediyenin düzenlediği gezi sayesinde 65 yaş üstü bireyler, keyifli, huzurlu ve dopdolu bir gün geçirdi.
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