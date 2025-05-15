‘Mücadele edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı kabulünde hem sınır kapılarına hem de mülkiyet ile ilgili yapılan tutuklamalara değindi. Milli Mücadele Vakfı’nı kabulündeki konuşmasında mülkiyet gerekçesiyle son günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yapılan tutuklamalara işaret eden Tatar, bu olumsuz durumun iki devletli siyasetin sonucu olduğunun düşünülmesini yanlış ve samimiyetsiz bulduğunu vurguladı.

Rum Yönetiminin mülkiyet konusundaki saldırılarının dozunun arttığına dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının, kendi ayakları üzerinde durmak, ekonomik olarak güçlenmek ve uluslararası alanda hak ettiği yeri almak için büyük bir mücadele verdiğinin altını çizdi.

Bu çaba karşısında Rum liderliğinin sistematik saldırılarla Kıbrıs Türk halkını hedef aldığını ve tutumunu değişmediğini belirten Tatar, KKTC’nin kurum ve kuruluşları ile statüsü olduğunu, uluslararası arenada Kıbrıs Türk halkı için her türlü mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ve Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, iki devletli siyasete vurgu yaparak, Rum tarafı ile ortak bir zemin sağlanmadığını ifade etti. Kıbrıs müzakere sürecine Crans Montana'dan devam etmenin söz konusu olmadığını kaydeden Tatar, bu konuda net olduklarını yineledi.

Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeliyle ilerleyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; bundan vazgeçmeyeceklerini belirtti. İki halkın yararına olacak şekilde işbirliğine dayalı çalışmalar ile önümüzdeki süreci sürdürebileceklerini ifade eden Tatar, bu kapsamda çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın elektrik kullanımı için kablo ile 1600 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak yüksek maliyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında yaşanan sıkıntılardan dolayı projenin gerçekleşemediğini anlatan Tatar, adanın iki tarafının, 60 kilometre uzaklıktaki Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlanmasının en ucuz ve akılcı çözüm olduğunu vurguladı. Avrupa’daki enterkonnekte sisteme bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, 3 ay içinde Kıbrıs’a elektrik getirmeye hazır olduğunu ve her fırsatta bunu dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın etkisiyle Türkiye’nin dahil olduğu enterkonnekte sisteme dahil olunmasına karşı çıktığını aktardı.

Gülbahar: Milli şuuru yayma hedefindeyiz

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediği milli davaya destek verip milli şuuru yayma hedefinde olduklarını belirterek, iki devletli politikanın devamı için destek verdiklerini kaydetti.

Harmancı’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Harmancı'yı kabulünde yaptığı konuşmada ise sınır kapıları konusuna değindi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Tatar Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Geçiş kapılarında yaşanan yoğunluğa işaret eden Tatar, en fazla yoğunluğun Metehan kapsında yaşandığını belirtti ve bu kapının rahatlatılması gerektiğini kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Harmancı Haspolat Arıtma Tesisi ile ilgili fikir alış verişinde de bulundu.

“Lefkoşa’da kapı ihtiyacı bir gereklilik”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bilgilendirme konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, Lefkoşa’da kapı ihtiyacının bir gereklilik haline geldiğini ifade etti. Harmancı Tatar'a Haspolat Arıtma tesisine ilişkin bilgi aktarımında bulundu.

Son zamanlarda yaşanan olumsuzluklar konusunda statünün korunmasına yönelik bir çalışma yapmanın verimli olacağını ifade eden Harmancı, kapılar konusunda ise, toplumların yakınlaşması ve hayatın kolaylaşması adına çalışmaların sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Sürecin daha da hızlanarak, ilerlemesi ve bütünlüklü olarak ele alınmasının oldukça değerli olduğunu belirten Harmancı, Lefkoşa'daki geçişlerin rahatlatılmasının her iki halk için ivedi olduğunu vurguladı.

Harmancı, konuşmasının sonunda, kurumlar arasında iş birliğinin öneminin altını çizdi.

