İstihdam talebi ilk sırada

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ve İlköğretim Dairesi’ne bağlı Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Dernek, talep ve çözüm önerilerini içeren 14 maddelik dosyayı Bakan Çavuşoğlu’na sundu.

Ziyaretlerde Bakan Çavuşoğlu’na bürokratları eşlik ederken, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Engelli Aileleri Derneği Başkanı Refia Arı ve okul sorumlu öğretmeni Ülkü Şah da ziyarette hazır bulundu.

İncelemeler öncesinde Bakan Çavuşoğlu ile birlikte, Yücetürk, Özerdem ve Arı basına açıklamalarda bulundu.

“Engellilerin refahı için mücadele etmeye devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, ziyaretin sadece bir farkındalık değil, aynı zamanda okulun imkânlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Toplumun genel kalkınmasının, engellilerin refahını da beraberinde getirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Bir alanda çok ileride olup bir diğerinde geri kalamayız. Toplum topyekûn kalkınır. Biz de devlet olarak engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için gayret gösteriyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, görme engelli çocuklar için kullanılan teknik cihazlar ve altyapının oldukça iyi durumda olduğunu ve öğretmen takviyesinin de yapıldığını belirtti.

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimiyle ilgili 2010 yılında başlatılan yasal sürecin 13 yıl sonra tamamlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu süreçte özel eğitim öğretmeni ihtiyacının büyük oranda karşılandığını ifade etti.

"Tam gün eğitim çocuklara göre şekillendirildi"

Özel eğitimde geçen yıl başlatılan tam gün eğitim uygulamasının, iklim koşulları ve çocukların bireysel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu, haftada iki gün olarak sürdürülen eğitimin, ileride diğer okullarla paralel şekilde yaygınlaştırılabileceğini söyledi.

“Yeni projeler hayata geçirilecek”

Çavuşoğlu, özel eğitim altyapısının sürekli geliştirildiğini de kaydederek, bu yıl Ziyamet’te yeni bir okul açıldığını, gelecek yıl Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta yeni projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca, özel eğitim okullarında öğretmen eksikliği bulunmadığını, neredeyse her iki veya üç öğrenciye bir öğretmen düştüğünü söyledi.

Yücetürk: Engelli sorunları siyaset üstü bir konudur

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ise 1976’dan bu yana engellilerin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla birçok çalışma yaptıklarını anlattı. Yücetürk, KKTC’nin bu konuda yoktan var ettiği pek çok başarıya imza attığını söyledi.

Yücetürk, kendi yaşam öyküsüne de değinerek, 1967 yılında Rum saldırısında gözlerini kaybettiğini, yanında 5 arkadaşının ise şehit düştüğünü anlattı. O günden bugüne engelli hakları için mücadele verdiğini belirten Yücetürk, “Bu siyasi bir mesele değil, siyaset üstü bir konu. Tüm bakanlıklarla iş birliği içindeyiz.” dedi.

Yücetürk, konuşmasında engelli bireylerin kamuya istihdamında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. 2006 ile 2023 yılları arasında kamuya tek bir engelli bireyin alınmadığını vurgulayan Yücetürk, geçen yıl Başbakan Ünal Üstel tarafından verilen istihdam sözünün ardından 30 kişinin işe alındığını hatırlattı.

Yeni istihdamların en kısa sürede tamamlanmasını temenni eden Yücetürk, engelli istihdamının önünün açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yücetürk, konuşmasının ardından talep ve çözüm önerilerini içeren 14 maddelik dosyayı Bakan Çavuşoğlu’na sundu.

Özerdem: Ailelere psikolojik destek şart

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son yıllarda engellilere yönelik çalışmaların yavaş yavaş meyve vermeye başladığını söyledi.

Otizmli bireylerin yeteneklerine uygun eğitim kurumlarına yerleştirilmesinde eksiklikler yaşandığını belirten Özerdem, küçük dokunuşlarla önemli ilerlemeler kaydedilebileceğine inandığını söyledi.

Engelli bireylerin ailelerinin psikolojik destek alamadığını da dile getiren Özerdem, ilgili bir düzenleme olup olmadığına dair bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.

Arı: Engelli bireylerin geleceği için eksikler tamamlanmalı

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da konuşmasında hem bir dernek başkanı hem de bir engelli annesi olarak yaşadıkları süreci aktardı.

31 yaşındaki down sendromlu oğluyla birlikte eğitim mücadelesine yıllar önce başladığını anlatan Arı, ülkede okul öncesi kaynaştırmalı eğitimin ilk örneklerinden birini kurduklarını ve bu çabanın daha sonra Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi'nin açılmasıyla devam ettiğini ifade etti.

Bugün gelinen noktada, özel eğitim merkezlerinin bölgelere yayıldığını ve 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerinin açıldığını hatırlatan Arı, bu gelişmelerin önemli kazanımlar olduğunu belirtti.

Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nda incelemelerde bulundu

Açıklamaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne ait binada faaliyet gösteren Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu’nda incelemelerde bulunarak, sorumlu öğretmen Ülkü Şah’tan okulda yürütülen eğitim faaliyetleri ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

