30 firma yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından 26. Turizm Günleri etkinlikleri çerçevesinde “Doğu Akdeniz II. Turizm Kariyer Fuarı 2025” düzenlendi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, DAÜ Turizm Fakültesi Binası önünde gerçekleştirilen fuarda turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdiği bildirildi.

Açıklamada, fuar kapsamında çok sayıda otel zinciri, seyahat acentesi ve havacılık firmasının insan kaynakları yetkililerinin öğrencilere staj ve iş olanakları hakkında bilgi verdikleri, özgeçmiş toplama ve ön görüşme yapma fırsatı sundukları da kaydedildi.

Öğrenciler açısından kariyer planlaması ve sektörle doğrudan temas kurma açısından fuarın önemli bir platform sunduğu ve akademi ile sektör arasındaki iş birliğini de güçlendirdiği belirtildi.

Fuar’da 30 katılımcı yer aldı.