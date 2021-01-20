ABD Başkanı seçilen Joe Biden, saatler sonra yemin ederek 46. Başkan olarak göreve başlayacağı başkent Washington'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 bin Amerikalıyı andı.

Biden ve başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris, yemin töreni için gittiği Washington'da

Covid-19 salgınında hayatını kaybeden 400 bin kişi için anma töreni düzenledi.

Lincoln Memorial'da düzenlenen törene eşi Jill Biden ile katılan Biden, burada kısa bir konuşma yaptı.

Biden, "İyileşmek için hatırlamamız gerek. Hatırlamak bazen zor olsa da iyileşmek için ulus olarak hatırlamamız önemli ve bugün bu yüzden kaybettiklerimizi hatırlamak için buradayız." dedi.

Biden, bugün yerel saatle 11.30 civarında yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak devir teslim töreninde ABD'nin 46. başkanı olacak.

Yemin törenine ABD Başkanı Donald Trump katılmayacak ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence, törende yer alacak.

Duygusal anlar yaşadı

Bu arada Biden Delaware eyaletinde yaptığı veda konuşmasında da gözyaşlarını tutamadı. Konuşmayı oğlunun adını taşıyan tesiste yapmaktan gurur duyduğunu belirten Biden, “Bu biraz duygusal. Bunu Binbaşı Beau Biden tesisinde yapmaktan gurur duyuyorum. Tek pişmanlığım bugün burada olamaması” ifadelerini kullandı.

Trump: Ortak kaderimizi oluşturmalıyız

Donald Trump, ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala bir veda konuşması yaptı.

Daha önce seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu savunan Trump, konuşmasında, “Bu hafta, yeni bir yönetim yemin ederek görevine başlayacak ve biz Amerika'nın güvenli ve refahının korunmasında başarılı olunması için dua ediyoruz" dedi.

Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınına da değinerek, "Kongremize yapılan saldırıdan dolayı tüm Amerikalılar dehşete kapıldı. Siyasi şiddet, Amerikan halkı olarak değer verdiğimiz her şeye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu, asla hoş görülemez. Şimdi, daha önce hiç olmadığı kadar, siyasi hıncımızın üzerinde ortak değerlerimiz etrafında toplanmalı ve ortak kaderimizi oluşturmalıyız" çağrısında bulundu.