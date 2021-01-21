Tüm harcamalar mercek altında

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kamuoyunda yer alan, Spor Dairesine bağlı Milli Piyangolar biriminde meydana gelen yolsuzluk iddialarının araştırıldığını açıkladı.

Bakan Arıklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu iddialara herkes kadar üzüldüğünü dile getirerek, Bakanlık olarak dün konuyla ilgili Sayıştay, Polis Genel Müdürlüğü ve Mali Denetim Birimi ile yazışmalar yaparak yardım taleplerini ilettiklerini aktardı.

Arıklı, bununla birlikte Spor Dairesi ve Milli Piyangolar biriminde son üç yıl içerisinde yapılan bütün harcamaların ve kararların mercek altına alınması için görevlendirme de yaptıklarını dile getirdi.

Ülkedeki, özellikle kamudaki “dejenerasyonun” farkında olduklarını, bu ve bunun gibi konularda hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini dile getiren Arıklı, “Olayların çok hızlı bir şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için gerekli enerji ve sinerjiyi yaratacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Arıklı, araştırma neticelerinin basın yolu ile halkla eksiksiz bir şekilde paylaşılacağını da vurguladı.

Sanayiciler ile görüştü

Öte yandan Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ekip, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından kabul edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre; Yılgın, Arıklı’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bakanlık ekibi ile iyi bir iş birlikteliği geliştirip, Alayköy Organize Sanayi Bölgesini örnek sanayi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sanayi Bölgeleri Yasasının bir an önce şekillendirilip Meclis’te onaylanmasını beklediklerini kaydeden Yılgın, kiraların daralan ekonomik ortamda yatırımcıyı yorduğunu, on yıl olan geri ödeme vadesinin yirmi yıla uzatılması gerektiğini söyledi.

Dernek yetkilileri Arıklı’ya bölgeyi ziyaret etme çağrısında bulundu.