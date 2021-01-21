KTÖS, eğitimde çeşitliliği kucaklamak temasında hazırlanan ETUCE projesine katıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Eğitim Sendikaları ve Kapsayıcı Okullar: Eğitimde Çeşitliliği Kucaklamak” temasında hazırlanan yeni ETUCE projesine online katılarak, ülke adına deneyimlerini paylaştı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre; ETUCE adına Dominique Danau (SAGO Research) tarafından yürütülen çalışma, Avrupa bölgesindeki çeşitli kapsayıcı eğitim sistemlerinin masa araştırmasına ve 38 farklı ülkedeki 60 sendikadan gelen katılımcılarla ETUCE üye kuruluşları arasında yapılan çevrimiçi bir ankete dayanıyor.

Araştırma raporuna ek olarak, çeşitli ulusal ve yerel bağlamlarda kapsayıcı öğrenme ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin İyi Uygulamalar Kataloğu 2021’de yayınlanacak.

Rapora göre, dijitalleşme, artan eşitsizlikler, eğitimin piyasalaşması ve özelleştirilmesi, aşırı sağ söylemin yükselişi, artan bireysellik ve son zamanlarda mevcut Covid-19 salgını gibi diğer faktörler de Avrupa’da kapsayıcı eğitimin uygulanmasında etkili oluyor.

KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Erdoğan Emiroğulları, çalışmaya göre, öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ve diğer eğitim personelinin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarının analiz edilerek, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için daha kapsayıcı desteğin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Emiroğulları, gerekli politika çerçeveleri, ilgili ilk ve sürekli mesleki gelişim, öğretmen destek mekanizmaları ve eğitim personelinin ve sendikaların karar alma sürecine katılımının, Avrupa’da kapsayıcı eğitimin başarılı bir şekilde uygulanması için en önemli koşullar arasında olduğunu kaydetti.

Gökçebel: Öğretmenler dik duracak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Öğretmen asla takdir edilmeyi beklemez ama gölge edilmeyi, itibarsızlaştırılmayı, emeğinin hiçleştirilmesini, aşağılanmayı da hak etmez” açıklamasında bulundu.

Öğretmen sendikaları, öğretmenin, “özgürlüğün, bilimin, ilerlemenin, insani değerlerin, emeğin, yurtseverliğin temsilcisi” olduğuna vurgu yaparak, saldırı kampanyalarının nerden, nasıl gelirse gelsin dik duracağını ve asla boyun eğmeyeceğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ortak yaptıkları yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla eğitimin; sağlık ve güvenlik tedbirlerinden taviz verilmeden, yüz yüze yapılabilmesi için hep mücadele ettiklerini kaydetti.

Bazı kesimlere taviz verdiği savunulan dönemin hükümetinin, karantinasız, şaibeli girişlerde ısrar ederek, ülkede bulaşın, toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmesine neden olduğu öne sürülen açıklamada, eğitimde kayıpların giderilmesi için okul idareleri, öğretmenler ve sendikalar olarak canla başla katkı yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri belirtildi.

Bakanlığa sorular

Sendikalar, “toplumumuz, geleceğimiz, eğitimimiz için soruyoruz” ifadelerini de kullanarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na şu soruları sordu:

“Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim için hazırlıklarını tamamladı mı? Bin bir emekle, karşılıksız, öğretmenler ve bakanlık görevlileri tarafından hazırlanan Eğitim Bakanlığına ait moodle sisteminin gelişmesine bütçe ayrılmazken Türkiye’den getirilen ve orada birçok sorun yasayan EBA sistemi için bir şirkete 9, 700, 000 TL ödendi mi? Bu şirkete ödenen para aynen Portal ve Smart School’da olduğu gibi her yıl okullar tarafından olmayan okul bütçelerine rağmen ailelerin katkılarıyla mı ödenecek? Bugüne kadar uzaktan eğitim için yeterli serverleri kuramayan, yatırımı tamamlamayan Eğitim Bakanlığı bu yabancı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği destekli şirkete bütün bakanlık, öğretmen, öğrenci bilgilerini de içeren 60 tane serveri kurması onayını ve parasını verdi mi? E-devlet adı altında kurulması düşünülen okul portalları da bu ithal şirket tarafından mı kurulacak? Eğitimin salgın döneminde bile teknolojik yatırım bütçesi 2 milyonu geçmez iken her yıl 10 milyondan fazla ödemeye imza koymak yeni ‘AKSA şirketi’ yaratmak demek değil midir? Öğretmenlerimizin katkısı, emeği, alın teri yurdumuz için akıtılırken Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini kâr amaçlı ithal şirketlere ideolojik tarikatlara, derneklere, vakıflara vs. devredilmeye mi karar verilmiştir? Bu ülkenin kendi öz kaynaklarına rağmen elektrik ve suda yaptığı gibi eğitimde de özel şirketlere rant sağlama planı mı vardır?”