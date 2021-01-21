Iraklı sanatçı Saleh Najjar'ın sergisi Kadıköy’de açıldı

Iraklı sanatçı Saleh Najjar'ın Bağdat'ın hafızasına dair izler taşıyan eserlerinden oluşan "Bağdat 1" sergisi açıldı.

Sanatçı Najjar'ın kendisine has kolaj tekniği uygulayarak yaptığı çalışmalarından oluşan eserleri, Kadıköy'deki Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Najjar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, İstanbul'daki ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi.

Böyle bir sergiye imza atmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Najjar, çalışmalarının daha çok soyut tarzda olduğunu belirtti.

Saleh Najjar, sergideki eserleri özel bir kolaj tekniğiyle yaptığını anlatarak, "Bağdat kadim tarihi boyunca sanatsal çalışmaların merkezi olmuştur ve her dönem oradan sanatsal çalışmalar çıkmıştır. Ben de dünyanın pek çok ülkesinde İngiltere, Malezya, Güney Kore ve Fransa gibi ülkelerde Irak'ın hafızasından izleri anlatan çalışmalar yaptım ve ödüller aldım. Bugün de bir başka sanat merkezi olan İstanbul'da bu sergiyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

