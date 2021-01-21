İkili ilişkiler mükemmel

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Suudi Arabistan’da temaslarda bulunduğu ve dün, mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan Al Saud ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki bakanın Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasındaki bağların, devletlerarası anlaşmalar imzalanması ve turizm, ticaret ve müteşebbis sektörlerde ortak faaliyetler yapılması aracılığıyla güçlendirilmesini ele aldıklarını yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile Faysal’ın, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişareler başlatılması ve bu bağlamda Riyad’ta toplantı yapılması için uzlaştıklarını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis ile Faysal’ın Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine dair konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ve bölgesel işbirliğine vurgu yapıp, Güney Kıbrıs’ın AB-Suudi Arabistan ilişkilerinde oynayabileceği rolden bahsedildiği ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis’in Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Dış Meselelerden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Al Jubeir ile bir araya geldiğini ve iki bakanın, ortak ilgi alanındaki bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, son olarak da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayef Falah M. Al-Hajraf ile görüşerek, Suudi Arabistan temaslarını tamamladı.