Güvenoyu alamadı

Fransa'da yaklaşık 9 aydır görevde olan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda, Bayrou hükümeti için güven oylaması yapıldı.

194 milletvekili, Bayrou hükümetinden yana oy kullanırken 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi.

Fransa'da 1958'den bu yana hükümetler 41 kez güven oylamasına giderken, ilk kez bir hükümet kendi girişimiyle gittiği güven oylamasında parlamentodan yeterli desteği alamayarak düştü.

Ülkede daha önce 2 hükümet ise muhalefetin sunduğu gensoru önergeleriyle düşürülmüştü.

Siyasi grupların önde gelen isimlerinin oylama öncesi konuşma yaptığı Meclis oturumuna gerginlik hakimdi.

Bayrou, Meclis'te yaptığı konuşmada, hükümetini güven oylamasına götürme kararını "doğruluk tes-ti" olarak tanımlayarak bugün Ulusal Meclis'te tarihi bir oylamanın yapılacağını belirtti.

"2000 yılından bu yana diğerlerinden daha az üreten bir ülke haline geldik." diyen Bayrou, Fransa'nın yaklaşık 50 yıldır "dengeli" bir bütçeye sahip olmadığını söyledi.

François Bayrou, "Ülkemiz çalışıyor, zenginleştiğini düşünüyor ancak her yıl biraz daha fazla fakirleşi-yor." yorumunu yaparak, ülkenin içinde bulunduğu borç krizi için "iç kanama" benzetmesi yaptı.

Bayrou, borca boyun eğmenin askeri güce boyun eğmekle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, "İster silahlarla ister bizi aşan borç nedeniyle alacaklılar tarafından baskı altında alınalım her iki ihtimalde de özgürlüğümüzü kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Grup Başkanvekili Gabriel Attal ise parla-mentonun kendi sorunlarını Fransızlara yansıtmadan çözmesi gerektiğini savundu ve hükümeti dü-şürmenin Fransızların siyasete olan güvenini zedeleyeceğini dile getirdi.

