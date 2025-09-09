Hayati önem taşıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Girne Kadın Kolları Buluşması” etkinliğine katıldı.

UBP’den verilen bilgiye göre etkinlikte bir konuşma yapan Üstel, 19 Ekim’de yapılacak seçimin, “KKTC’nin yaşatılması” seçimi olduğunu söyleyerek, “Kadınlarımızın, gençlerimizin geleceği için verile-cek hayati bir karardır. Bugün, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma günüdür. Kapı kapı dolaşacağız, hal-kımıza anlatacağız.” dedi.

Başbakan Üstel konuşmasında, “Bugüne kadar hayata geçirilen tüm projeler, siyasi istikrar sayesinde oldu. Ne zaman istikrarsızlık yaşandı, hükümetler kısa sürdü ve projeler yarım kaldı” ifadelerini kullan-dı.

Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde birçok büyük projenin hazır-landığını ancak yarım kaldığını hatırlatarak, “Biz göreve geldiğimizde bu projeleri tek tek hayata geçir-dik. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar bugüne kadar birçok projeyi başlatan ve hayata geçiren isimdir. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile projelerimiz birer birer hayata geçiyor. Bu vesileyle Türki-ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendimizi, davamızı, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz”

“19 Ekim sadece bir seçim günü değildir. 19 Ekim, KKTC’nin yaşatılması seçimidir.” diyen Üstel, 19 Ekim’in kadınların, gençlerin geleceği için verilecek hayati bir karar ve Cumhurbaşkanına sahip çıkma günü olduğunu belirtti. Üstel, “Kapı kapı dolaşacağız, halkımıza anlatacağız. Bugün Girne’de salonlara sığmıyorsak, yarın diğer ilçelerde de kadınlarımızla buluşacak, salonları dolduracağız. Cumhurbaşka-nımız Ersin Tatar ile birlikte kendimizi, davamızı, projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz.” diye konuş-tu.

