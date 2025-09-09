Görüş ayrılığı var

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı ya-pılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesiyle ilgili açıklamalarından ikna ol-madığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis Hükümeti’nin GSI projesiyle ilgili değişken tutumunun, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik ve anlaşmazlık çıkarmaya devam ettiğini ve Yunanistan’ın bu konuyla ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirmeyi sürdürdüğünü yazdı.

Habere göre Miçotakis, Selanik Uluslararası Fuarı çerçevesinde düzenlenen basın toplantısın-da yaptığı açıklamalarda, ödenmeyen borçlardan Güney Kıbrıs’ı sorumlu tuttuğunu ve bu ko-nuyla ilgili Güney Kıbrıs ile uyum içerisinde olmadıklarını kaydetti.

Miçotakis, GSI projesinin Güney Kıbrıs açısından çok faydalı bir proje olduğunu ve bu proje-nin hayata geçmesi halinde Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunun son bulacağını belirtirken, projeyi hayata geçirmeyi ve Rum Hükümetiyle birlikte uyum içerisinde olmak için elinden gele-ni yapmayı hedeflediğini söyledi.

Habere göre Miçotakis, düzenleyici yükümlülüklerle ilgili meblağın ödenmesine dair bazı problemler bulunduğunu ve kısa bir süre içerisinde Güney Kıbrıs’tan bu projeyi gerçekten iste-diğini göstermesi gerektiğini vurguladı.

AKEL’den değerlendirme



Öte yandan Haravgi gazetesi de, AKEL’in, Miçotakis’in açıklamalarının Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında GSI projesi konusundaki görüş ayrılığının sürdüğünü gösterdiğini açıkladı-ğını yazdı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis Hükümeti’nin ödenmesi taahhüt edilen 125 milyon euro ile ilgili taahhütler ve şartlar konusunda bilgilendirme yapması gerektiğini kaydetti.

AKEL, böylesi büyük maliyeti olan ve Maliye Bakanı Makis Kervanos’un da yaşayabilir bulmadığı bu proje için Rum Hükümeti’nin hiçbir net bilgi vermediğini ve yaklaşık 2 milyar euro olarak öngörülen proje maliyetinin daha da artmayacağını kimsenin garanti edemediğini belirtti.