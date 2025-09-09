Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için her yıl düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başladığını duyurdu.

Kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatın, adanın güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı ve çeşitli senaryolarla bölgedeki koordinasyon ve tatbikat yeteneklerinin güçlendirildiği ifade edildi. Paylaşımda yer alan videolarda, tatbikata ilişkin arazi ve deniz görüntüleri, hava unsurlarının manevraları ve birliklerin koordineli çalışmalarına dair sahneler de yer aldı.

Tatbikat kapsamında, savunma ve harekât planlarının test edilmesi, olası kriz durumlarına karşı hazır-lıkların gözden geçirilmesi ve KKTC ile Türkiye arasındaki ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık yetkilileri, tatbikatın aynı zamanda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri personelinin eğitim seviyesini artırmak, saha deneyimlerini pekiştirmek ve çok yönlü ha-rekât koordinasyonunu geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tatbikat, 5 gün sürecek ve planlanan senaryolar arasında kara ve deniz unsurlarının koordineli ope-rasyonları, hava desteği ve simülasyon çalışmaları da bulunuyor. Bakanlık, tatbikatın güvenli bir şekil-de tamamlanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

