Oldukça etkili

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı saldırıda ‘discombobulator (karıştırıcı)’ dediği yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın kullanıldığını söyleyerek, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti.

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunun altını çizerek, "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." ifadelerini kullandı.

Hepimizin burnu kanadı, bazıları kan kustu

Venezuela operasyonu sonrasında hayatta kalan askerlere göre hepsi aynı anda başlarının içeriden patladığını hissederek yere yığılmış, burunları kanamış ve kan kusanlar olmuş.

Venezuelalı bir asker, "Bir anda radarlarımız kesildi, ardından da bir ses dalgası fırlatıldı. Başımın içeriden patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanadı. Bazılarımız kan kustu. Hareket edemedik" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu korumakla görevli askerlerden biri de operasyon gecesini anlatırken, nöbette olan asker arkadaşlarının bir anda yere düşüp etkisiz hale geldiğini, ardından da helikopterden inen sadece 20 kişilik Amerikalı özel timin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşini yakaladığını söyledi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.