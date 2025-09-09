Girne Batı Doğa Parkı’nda bu yıl ilk kez düzenlenen “Gençlik Konserleri” Haluk Levent konseriyle tamamlandı. Girne Batı Doğa Parkı’nda sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent şarkıları ve sahne gösterileri ile festivale farklı bir soluk kazandırdı. Levent, dillere pelesenk olan “Aşkın mahpushane” başta olmak üzere en sevilen şarkılarını söyledi. Repertuarıyla hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşatan Levent’in konserine yerli halkın yanı sıra ülkede yaşayan yabancılar ve öğrenciler akın etti. Öte yandan Gancelli, Serdar Tuksal ve Adamlar da sahne aldı.