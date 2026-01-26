Kar ve fırtına hayatı felç etti

Amerika Birleşik Devletleri'ni soğuk hava ve tipi vuruyor. Kimi yerlerde 30 santimetreye yakın kar beklenirken, 11 binden fazla uçuş iptal edildi,920 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

New York'ta farklı adreslerde evsiz olduğu düşünülen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. ABD Başkanı Trump ise "küresel ısınmaya ne oldu?" diye paylaşım yaptı.

ABD kar ve fırtına ile mücadele ediyor. Ülke, orta, güney ve doğu kısımlarını vuran ve “tarihi kış fırtınası” diye isimlendirilen soğuk hava dalgasının etkisi altında.

350 milyon nüfuslu ABD'de 200 milyon kişinin bu soğuk hava dalgasından etkilenmesi bekleniyor.

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

New York’ta beş kişi ölü bulundu

New York şehrinde Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki farklı adreslerde evsiz olduğu düşünülen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi günü sıcaklıkların gece boyunca yaklaşık eksi 12 dereceye kadar düştüğünü yazdı.

920 bin kişi elektriksiz kaldı

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 300 binden fazlası Tennessee’de, ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, elektrik kesintisi olan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu. Başkent Washington D.C.’de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Hava ulaşımı durdu

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde dün, 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 13 binden fazla uçuş da ertelendi.

Kar fırtınasından dolayı hava trafiği özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey'deki havaalanlarında ağır şekilde etkilendi.

Trump: Küresel ısınmaya ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump da soğuk hava dalgasına karşı hem uyarılarda bulundu hem de hedefinde “çevreci isyancılar” vardı.

Sosyal medya platformları X ve Truth üzerinden paylaşımda bulunan ABD Başkanı, Ulusal Hava Durumu Servisi'nin “Bu fırtınayı ciddiye alın millet” mesajını yinelerken, “rekor soğuk hava dalgası ve tarihi kar fırtınası" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump yaptığı diğer paylaşımda ise “Rekor soğuk hava dalgasının 40 eyaleti vurması bekleniyor. Daha önce çok nadir görülmüş bir şey. Çevreci isyancılar lütfen açıklasın, küresel ısınmaya ne oldu?” ifadelerini kullandı.